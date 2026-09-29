冠心病一定要放支架？新竹台大推FFR評估 成功免除不必要手術

冠心病治療是否一定需要置放支架，是臨床與病人關心的議題。新竹台大分院心臟內科團隊透過冠狀動脈血流儲備分數（FFR）導向治療策略，實證精準醫療決策在真實臨床情境中的長期安全性與有效性。團隊以一名病人長達6年的追蹤成果，證實在功能性評估正常的情況下，藥物治療可穩定控制病情，成功避免不必要的支架植入。

新竹台大分院說，一名71歲男子於2019年4月因急性ST節段上升型心肌梗塞就醫，當時接受左前降枝動脈支架植入手術。出院3個月後再次接受心導管檢查顯示右冠狀動脈中段約70%狹窄，由新竹台大分院心臟內科醫療團隊進一步安排FFR評估，測得數值為 0.91，屬於正常範圍。

依據FFR結果，醫院評估該狹窄血管對心肌血流影響有限，決定以藥物治療取代支架植入，並持續優化抗血小板、降血脂與血壓控制等治療策略。至2025年追蹤檢查顯示，該血管狀況穩定，無明顯惡化，男子未出現心絞痛症狀，日常生活功能維持良好。

新竹台大分院指出，FFR是目前評估冠狀動脈狹窄是否影響心肌灌流的重要指標，透過測量血管在最大充血狀態下的血流壓力差，提供單靠血管造影難以判斷的功能性資訊。當FFR大於 0.80，代表血流供應充足，病人可安全接受藥物治療。

根據新竹台大分院心臟內科臨床經驗顯示，導入FFR評估可有效避免過度治療，約可減少30至40%非必要的支架置放，降低病人承擔植入物相關風險，也提升整體醫療資源使用效率。

新竹台大分院心臟內科團隊說，精準評估的目的並非否定支架治療，而是為病人選擇最適合的處置方式。最優化藥物治療在穩定型冠心病管理中，扮演關鍵角色，包括抗血小板藥物預防血栓形成、降血脂藥物穩定動脈斑塊、控制血壓減輕心臟負荷，均有助於降低長期心血管事件風險。

新竹台大分院心臟血管科醫師呂忠穎表示，這項長期追蹤案例清楚顯示，現代心臟醫學的核心不在於「能不能做」，而在於「該不該做」。當功能性評估結果顯示血流供應充足，透過完整藥物治療與追蹤，不需要置放支架同樣能獲得穩定且安全的治療成效。

呂忠穎指出，支架是重要且救命的治療工具，但醫師的責任在於避免不必要的介入，讓每一項醫療決策都建立在科學證據與病人最大利益之上。新竹台大分院心臟內科未來將持續推動 FFR 等功能性評估技術，結合臨床經驗與循證醫學，發展更完善的冠心病分層治療流程，並加強醫師教育訓練與病人共同決策機制，提供更安全、精準且符合個別需求的心血管照護。