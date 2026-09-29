快訊

金華國中營養午餐風波延燒 蔣萬安重話點名這2人「製造恐慌」

亞運拳擊／再退北韓強敵 陳念琴晉級金牌戰將拚首金

潤泰千金不忍了！尹衍樑女兒尹崇恩教書7年遭學校除名 痛揭教育黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

冠心病一定要放支架？新竹台大推FFR評估 成功免除不必要手術

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹台大分院心臟血管科醫師呂忠穎透過冠狀動脈攝影影像說明，運用FFR進行功能性評估，可協助醫師更精準判斷冠狀動脈狹窄情形，為病人制定合適的治療策略。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院心臟血管科醫師呂忠穎透過冠狀動脈攝影影像說明，運用FFR進行功能性評估，可協助醫師更精準判斷冠狀動脈狹窄情形，為病人制定合適的治療策略。圖／新竹台大分院提供

冠心病治療是否一定需要置放支架，是臨床與病人關心的議題。新竹台大分院心臟內科團隊透過冠狀動脈血流儲備分數（FFR）導向治療策略，實證精準醫療決策在真實臨床情境中的長期安全性與有效性。團隊以一名病人長達6年的追蹤成果，證實在功能性評估正常的情況下，藥物治療可穩定控制病情，成功避免不必要的支架植入。

新竹台大分院說，一名71歲男子於2019年4月因急性ST節段上升型心肌梗塞就醫，當時接受左前降枝動脈支架植入手術。出院3個月後再次接受心導管檢查顯示右冠狀動脈中段約70%狹窄，由新竹台大分院心臟內科醫療團隊進一步安排FFR評估，測得數值為 0.91，屬於正常範圍。

依據FFR結果，醫院評估該狹窄血管對心肌血流影響有限，決定以藥物治療取代支架植入，並持續優化抗血小板、降血脂與血壓控制等治療策略。至2025年追蹤檢查顯示，該血管狀況穩定，無明顯惡化，男子未出現心絞痛症狀，日常生活功能維持良好。

新竹台大分院指出，FFR是目前評估冠狀動脈狹窄是否影響心肌灌流的重要指標，透過測量血管在最大充血狀態下的血流壓力差，提供單靠血管造影難以判斷的功能性資訊。當FFR大於 0.80，代表血流供應充足，病人可安全接受藥物治療。

根據新竹台大分院心臟內科臨床經驗顯示，導入FFR評估可有效避免過度治療，約可減少30至40%非必要的支架置放，降低病人承擔植入物相關風險，也提升整體醫療資源使用效率。

新竹台大分院心臟內科團隊說，精準評估的目的並非否定支架治療，而是為病人選擇最適合的處置方式。最優化藥物治療在穩定型冠心病管理中，扮演關鍵角色，包括抗血小板藥物預防血栓形成、降血脂藥物穩定動脈斑塊、控制血壓減輕心臟負荷，均有助於降低長期心血管事件風險。

新竹台大分院心臟血管科醫師呂忠穎表示，這項長期追蹤案例清楚顯示，現代心臟醫學的核心不在於「能不能做」，而在於「該不該做」。當功能性評估結果顯示血流供應充足，透過完整藥物治療與追蹤，不需要置放支架同樣能獲得穩定且安全的治療成效。

呂忠穎指出，支架是重要且救命的治療工具，但醫師的責任在於避免不必要的介入，讓每一項醫療決策都建立在科學證據與病人最大利益之上。新竹台大分院心臟內科未來將持續推動 FFR 等功能性評估技術，結合臨床經驗與循證醫學，發展更完善的冠心病分層治療流程，並加強醫師教育訓練與病人共同決策機制，提供更安全、精準且符合個別需求的心血管照護。

台大 新竹 新竹台大分院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健康名人堂／精準輸血與個人化醫療

脂肪肝只是肝有問題？醫師：可能是全身代謝失衡警訊

陳建州心肌梗塞急救！醫示警：前一天還能跑 也可能突然發作

心臟病發恐瞬間奪命！該放支架或繞道手術？長庚醫點名：糖尿病患更要小心

相關新聞

自駕環球惹議1／飛行網站原始紀錄露餡？林睿哲遭疑未完成自駕壯舉

宣稱首位純台灣籍飛行員自駕環球飛行的林睿哲（Roger Lin），今年6月駕駛N688TW抵達台北松山機場時，引發媒體聚焦報導，還被稱為「台灣之光」，他個人也在臉書經營「飛行員林睿哲的自駕環球飛行 Pilot Roger’s Around the World Flight」粉專，有1.2萬人追蹤，但林睿哲近來卻遭航空界質疑恐未完成自駕壯舉。

三重少女遭父掛「畜生」牌遊街 衛福部：是服務中個案、父最重關3年

新北市三重區昨發生虐童案，一名父親違反保護令，對國中女兒施虐，讓其身上掛著小偷、畜生紙板於當地遊街，警方依違反保護令將其逮捕。外界質疑，少女受保護令保護，為何仍與父親同住，發生憾事？對此，衛福部保護司指出，本案原就由地方政府開案服務，涉違反保護令已屬刑案，將由檢警介入偵辦，最重可依「家暴法」處3年以下有期徒刑。

對號座竟被補票坐走？ 高鐵澄清非一位雙賣：腳痛旅客「空位搭乘」

中秋疏運剛落幕，台灣高鐵單日疏運量創下營運來最高峰，自由座車廂被擠爆，甚至外溢到一般對號座車廂。有對號座旅客誤闖自由座車廂，等到終於可以回到座位時，卻發現位子已被他人補票坐走，質疑是否超賣。對此，高鐵否認，強調非「一位雙賣」，而是針對腳痛旅客透過補票，安排「空位搭乘」。

【重磅快評】中秋連假上演「人在囧途」 交通部難卸責

中秋、教師節四天連假，大眾運輸系統亂象叢生，尤其是高鐵，民眾返鄉、北返有如逃難。自由座擠不上，對號座車廂站滿旅客，甚至因部分民眾進入商務車廂引發抱怨。

植牙孤兒／低價植牙做一半 病患求助無門

主打平價植牙的「雅德思」牙科集團於八月爆發營運危機，不少植牙療程做到一半的病患求助無門，在社群平台成立「雅德思療程中斷患者互助平台」，成員超過兩百人。一名牙醫師說，依照行規，絕大部分同業不會接手照顧其他診所患者，這些個案恐成「植牙孤兒」。

醫療奉獻獎得主美籍修女華淑芳辭世 「美國鼻子台灣心」奉獻台灣60年

天主教嘉義聖馬爾定醫院創辦人、崇仁醫護管理專科學校創辦人，美籍修女華淑芳（Siser Mary Paul Watts），上午7時40分蒙主寵召，在聖馬爾定醫院安詳辭世，享壽94歲，這位從美國遠渡重洋來台、長年投入偏鄉醫療與護理教育的修女，走過一甲子以上歲月，曾獲醫療奉獻獎，始終以「哪裡有需要，便往哪裡去」自許，將人生最精華的歲月奉獻給台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。