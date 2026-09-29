一瓶400ml豆漿「每次建議喝380ml」？他看標示滿頭問號 營養師揭正解

豆漿是許多人早餐補充蛋白質的常見選擇，一名網友分享，近期查看市售無糖豆漿包裝時，發現一瓶容量標示400毫升，瓶身卻寫著「每次建議飲用380毫升」，中間足足差了20毫升，讓他忍不住好奇剩下的豆漿究竟該怎麼辦？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期購買市售的無糖豆漿，仔細查看標示後發現，產品總容量為400毫升，但標示卻建議每次飲用380毫升，讓他相當疑惑表示「剩下20毫升是有什麼安排嗎？」

貼文一出後，不少網友都笑稱「他連班上『我喝一口』的同學都考慮進去了」、「留著當樣品，萬一食物中毒可以驗」、「喝19次後就能湊出新的380了」、「喝到380ml是剛好，喝到400ml時開始脹氣跟放屁」、「終於找到嬰兒喝奶剩一口的原因了」、「因為打開瓶口平均會有20ml漏出來」、「謝謝你，我很久沒看脆笑的這麼開心了」。

對此，有營養師在留言區回應「因為食物代換表的蛋白質，一份豆漿是190ml、兩份就是380ml，能提供14克蛋白質，剩下的20ml是送你的，多喝多健康」。

事實上，不少人為了增肌減脂，會選擇喝無糖豆漿，甚至可能採取「豆漿代飯」的極端飲食。本站曾報導，台灣營養師夏子雯指出，豆漿雖是優質蛋白質來源，但飲用時應避免3大NG行為，否則可能變胖兼傷腎。

1、豆漿當水喝恐致腎臟負擔

豆漿和鮮奶一樣都是富含有蛋白質的飲品，當水喝容易造成腎臟負擔。營養師夏子雯指出，建議無糖豆漿每天飲用400毫升即可，其他的蛋白質來源可從海鮮、魚類、雞蛋、及肉類來攝取，切勿整天喝到2000毫升，因這會讓蛋白質補充過量。

2、含糖豆漿熱量驚人易致肥 選擇無糖豆漿最好

每瓶400毫升的含糖豆漿，約有4至5顆方糖，比無糖豆漿多出80至100大卡的熱量，夏子雯表示，時常飲用含糖豆漿的確實容易變胖，故選擇無糖是最健康的。

3、豆漿鈣含量低 不能完全替代鮮奶

很多人都以為豆漿的鈣含量很高，但其實100毫升的豆漿，鈣含量只有14毫克。夏子雯提醒，想補鈣的話，建議以含鈣量高的鮮奶、無糖原味乳酪、無糖乳酪飲品、乳酪等乳製品，或是深綠色蔬菜、豆乾、黑芝麻等去補充更好。