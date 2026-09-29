快訊

美國好市多拿58.5億關稅退款...宣布商品大降價 台灣將跟進？官方回應了

柚子皮當胸罩、裙子帶幼童逛超市 金門幼兒園中秋創意惹爭議

亞運射擊／最後一發遭科威特老將逆轉 楊昆弼不定向飛靶摘銀

聽新聞
0:00 / 0:00

一瓶400ml豆漿「每次建議喝380ml」？他看標示滿頭問號 營養師揭正解

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期查看市售無糖豆漿包裝時，發現一瓶容量標示400毫升，瓶身卻寫著「每次建議飲用380毫升」，中間足足差了20毫升，讓他忍不住好奇剩下的豆漿究竟該怎麼辦？示意圖／AI生成
一名網友分享，近期查看市售無糖豆漿包裝時，發現一瓶容量標示400毫升，瓶身卻寫著「每次建議飲用380毫升」，中間足足差了20毫升，讓他忍不住好奇剩下的豆漿究竟該怎麼辦？示意圖／AI生成

豆漿是許多人早餐補充蛋白質的常見選擇，一名網友分享，近期查看市售無糖豆漿包裝時，發現一瓶容量標示400毫升，瓶身卻寫著「每次建議飲用380毫升」，中間足足差了20毫升，讓他忍不住好奇剩下的豆漿究竟該怎麼辦？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期購買市售的無糖豆漿，仔細查看標示後發現，產品總容量為400毫升，但標示卻建議每次飲用380毫升，讓他相當疑惑表示「剩下20毫升是有什麼安排嗎？」

貼文一出後，不少網友都笑稱「他連班上『我喝一口』的同學都考慮進去了」、「留著當樣品，萬一食物中毒可以驗」、「喝19次後就能湊出新的380了」、「喝到380ml是剛好，喝到400ml時開始脹氣跟放屁」、「終於找到嬰兒喝奶剩一口的原因了」、「因為打開瓶口平均會有20ml漏出來」、「謝謝你，我很久沒看脆笑的這麼開心了」。

對此，有營養師在留言區回應「因為食物代換表的蛋白質，一份豆漿是190ml、兩份就是380ml，能提供14克蛋白質，剩下的20ml是送你的，多喝多健康」。

事實上，不少人為了增肌減脂，會選擇喝無糖豆漿，甚至可能採取「豆漿代飯」的極端飲食。本站曾報導，台灣營養師夏子雯指出，豆漿雖是優質蛋白質來源，但飲用時應避免3大NG行為，否則可能變胖兼傷腎。

1、豆漿當水喝恐致腎臟負擔

豆漿和鮮奶一樣都是富含有蛋白質的飲品，當水喝容易造成腎臟負擔。營養師夏子雯指出，建議無糖豆漿每天飲用400毫升即可，其他的蛋白質來源可從海鮮、魚類、雞蛋、及肉類來攝取，切勿整天喝到2000毫升，因這會讓蛋白質補充過量。

2、含糖豆漿熱量驚人易致肥 選擇無糖豆漿最好

每瓶400毫升的含糖豆漿，約有4至5顆方糖，比無糖豆漿多出80至100大卡的熱量，夏子雯表示，時常飲用含糖豆漿的確實容易變胖，故選擇無糖是最健康的。

3、豆漿鈣含量低 不能完全替代鮮奶

很多人都以為豆漿的鈣含量很高，但其實100毫升的豆漿，鈣含量只有14毫克。夏子雯提醒，想補鈣的話，建議以含鈣量高的鮮奶、無糖原味乳酪、無糖乳酪飲品、乳酪等乳製品，或是深綠色蔬菜、豆乾、黑芝麻等去補充更好。

豆漿 營養師 蛋白質 早餐

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋烤肉月餅吃不停！怕油膩又有負擔？黑麥汁、纖麥汁成餐桌新選擇

早上只喝咖啡或青汁？早餐別忽略蛋白質、主食與水果等食物搭配

糖尿病可以喝綠拿鐵嗎？營養師提醒「5禁忌」 不要濾渣、別空腹猛喝

中秋吃太胖？網瘋傳「咖啡＋綠茶」消業障！營養師揭真相：4原則才有效

相關新聞

10元買飲料中千萬！全家統一發票11位大獎幸運兒出爐 店舖領獎再加碼

幸運兒是你嗎？全家便利商店公布2026年7～8月期中獎發票，本期共有11位幸運兒抱回百萬、千萬大獎，其中更有6位消費者花費百元以內就幸運中獎，最狂的是有民眾僅花10元購買飲品，就抱走1,000萬元特別獎；也有民眾消費者只花13元買茶葉蛋，幸運獲得100萬元雲端發票專屬獎，超級幸運。

健康幣賺起來！ 「左流右新」疫苗10月開打 加碼肺鏈疫苗1950幣入袋

10月1日起公費流感、新冠疫苗開打，疾管署同步推出健康幣，接種流感疫苗可獲得450健康幣，新冠疫苗可獲取的健康幣是流感的一倍，可拿900幣，完成施打「左流右新」，一口氣可獲1350健康幣，若民眾願意增加保護力，施打肺炎鏈球菌疫苗則再拿600健康幣，三種疫苗最多可累計1950健康幣，累計健康幣可於12月起兌換健康商品。

桃園鐵路地下化平鎮臨時站來了 台鐵宣布：周六通車

桃園鐵路地下化階段性里程碑，幫助中壢車站分流的「平鎮臨時站」本周六將正式通車，每天停靠上下行車次共126列次，班表已公布於官網供旅客查詢。台鐵表示，平鎮臨時站班表已於7月改點時加入，因此啟用後，中壢站班表將不受影響。

流感高峰未退！單周奪30命「最小僅2歲」 就醫逼近14萬人次

流感疫情仍處流行期，受連假門診休診影響，上周門急診13萬8654人次，較上周略降3.2%，另新增87例重症病例及30例死亡，均以感染A型H1N1為多。死亡案例中，年紀最小的患者僅2歲，一位居住在南部的2歲男童確診A流後，隔天意識改變、癲癇，併發腦水腫、腦炎死亡。

74歲婦眼前突然「被黑影吃掉」…2天幾乎看不見 醫揭3大警訊

新竹74歲婦人右眼外側突然一片黑，短短2天黑影不斷往中央「吞噬」，幾乎看不見，檢查發現視網膜大片出血、積液，所幸緊急手術保住視力。醫師提醒，若黑影擴大、視野缺損或視力驟降，恐是視網膜剝離警訊，應立即就醫。

高雄竹炭月餅被控發霉！衛生局抽查已經賣光光 現場揪出多項缺失

中秋連假期間，有消費者反映三名區某烘焙業者銷售的竹炭月餅疑似發霉，業者卻以「竹炭絲」回應。高市衛生局今日派員查察後表示，經查現場無同品項月餅，另檢視其他原料及產品均未發現發霉情形，已現場抽驗一份產品，將視檢驗結果依規定處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。