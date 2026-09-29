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父轉頭6旬失智男就不見 陳屍公車3天被發現 專家：別再等24小時才報案

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台灣失智症協會理事長徐文俊提醒，失智患者家屬可採用多種防走失措施，包括GPS設備、QRcode布標、愛心手鍊、指紋建檔、平常多拍照等，發現走失立即報警，增加找到人的機會。聯合報系資料照
台灣失智症協會理事長徐文俊提醒，失智患者家屬可採用多種防走失措施，包括GPS設備、QRcode布標、愛心手鍊、指紋建檔、平常多拍照等，發現走失立即報警，增加找到人的機會。聯合報系資料照

新店客運644號公車日前發生「老翁陳屍案」，60多歲高姓男子陳屍車內3天後才被乘客發現，據悉，男子疑患阿茲海默症，確切死因仍待檢警釐清。台灣失智症協會理事長徐文俊說，隨失智人口增加，為避免長者走失釀憾事，家屬可讓長者配戴GPS、愛心手鍊等防走失設備；一旦失蹤應立即報警，勿再誤信「失蹤24小時才能報案」。

一名疑罹患阿茲海默的60歲高姓男子，本月23日由88歲父親陪同回診準備搭公車，不料父親一轉頭，高男就失去蹤影，之後父親在26日向報警協尋，直到27日，竟被發現高男陳屍在新店客運644號公車內，疑似早在24日就上車，推測已死亡3天，檢警將相驗釐清死因。

徐文俊說，防止失智症者走失有幾種方式，常見的是在家中大門裝上警報器，患者一開門就能即時提醒；也可以用手機、AirTag等定位裝置，掌握患者行蹤，然而電子設備受電量、訊號影響，或有些長輩不習慣帶手機，因此不能單靠科技產品防範走失。

徐文俊建議，家屬可以在失智者衣物上縫製QRcode布標，路人或警方掃描後可看到家屬聯絡資料；若擔心個資外洩，也可向各地社會局處申請愛心手鍊，上頭印有獨一無二的個案編號，警方可根據編號查詢身分；或到警察局進行指紋建檔，當長輩被帶至派出所，警方可透過指紋資料協助確認身分。

徐文俊提醒，家屬可以養成每天幫長輩拍照的習慣，包括髮型、長相特徵、衣服褲子、鞋子等全身穿搭，在報案和協尋時，就能提供當天或近期照片，有助於各界協尋，也可搜尋「失智者走失協尋圖卡生成器」，製作有長輩圖片和必要資訊的圖卡，走失後有利各界幫忙注意。他建議，家屬應同時使用多種防走失措施，增加找到人的機會。

徐文俊表示，現在已經沒有規定失蹤滿24小時才能報警，尤其許多會走失的失智者，身體活動能力仍好，可能在短時間內走很遠，時間一長，可能因低溫、脫水、沒有進食或原有慢性疾病而出現生命危險，因此應把握黃金時間，若發現走失立即通報，警方都會受理協尋，透過監視器畫面等掌握長輩行蹤。

徐文俊說明，失智者走失情境相當多元，有些是在家中自行開門外出，或是外出途中跟家人走散，有時家屬只是短暫離開，回來就找不到人，家屬可能因此產生愧疚感。因此，若能透過各種方式事先預防走失，可減輕家屬擔憂。

徐文俊呼籲，如果民眾在路上發現疑似走失的失智長輩，記住「看、問、留、撥」四步驟。首先「看」，觀察對方是否在路口徘徊、神情焦慮或明顯不知道該往哪裡走；接著「問」，主動詢問對方是否需要幫忙、要去哪裡，並觀察其回答是否與實際情況相符。

確認可能是失智患者後，第三步「留」，設法讓長輩暫時留下，但不是強行限制行動，例如陪同到便利商店喝水、休息，或請店家協助留人。最後「撥」，可查看長輩身上的布標、愛心手鍊、證件或手機聯絡資訊，協助聯繫家屬，若無法確認身分，應報警協尋。

公車 失智 阿茲海默

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