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自駕環球惹議5／全球完成飛行461架次 美國人最多台籍背景至少3人

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
應天華與他的編號5858、美造PL-2「介壽號」小飛機。聯合報系資料照
應天華與他的編號5858、美造PL-2「介壽號」小飛機。聯合報系資料照

自駕環球飛行難度高、所費不貲，且需環境長期養成，在台灣航空圈內極為罕見，因此林睿哲今年中宣稱是首位自駕環球的純台籍飛行員，引發高度關注。但這樣的飛行挑戰早在1924年就有美國人完成。根據環球飛行者（earthrounders.com）紀錄，已知的環球飛行總數至少461次，多為雙人以上編組完成，美國人最多挑戰成功，其中具有台籍背景的飛行員分別是應天華、黃明祐與周德九。

該官網記載，截至2021年5月，已知環球飛行總數為461架次，其中機組飛行318架次，單人飛行143架次，且以男性居多，共431架次，女性則為32架次。飛機類型統計上，使用單引擎飛機最多，其次為雙引擎。完成挑戰次數最多為美國人，但完成挑戰比例最高的是瑞士人。

根據官網的編年史記載，其中具有台籍背景的飛行員至少有3人。首位為旅美僑胞、企業家應天華，他畢業於龍華科大，赴美後攻讀機械，拿到商管碩士並創業，熱愛航空的他會開飛機也會造飛機，並在2010年與妻子陳小平，以註冊編號為N9258Q的飛機，共用82天、2萬6000多英里，夫妻倆一同完成環球一周，成為全球第一對駕駛單發動機環球的華人。

第二位具台籍背景、挑戰成功的是在2015年的黃明祐。黃台大經濟系畢業後長居美國，於電子業發展後接觸通用航空，取得飛行執照後也跨足通航產業。他採用航機編號ZU-TWN的運動型飛機Sling 2，耗時75天(含地停30天)、飛行2萬6100海浬，成為首位自駕單引擎螺旋槳輕型運動飛機（LSA）環球的華人。當年黃也曾停留松機，更在滑行道上拿出大面國旗拍照，留下珍貴紀錄。

旅美企業家周德九也在2018年以64歲高齡完成環球飛行挑戰。周在台出生、就學，赴美打拚時因首份工作地點附近有座小機場，並無塔台管制，但機場內卻停放上百架居民的私人飛機，好奇心讓他開始認識通航產業。42歲才開始學飛的他，取得多張飛行執照累積能量，也曾買飛機當交通工具累積飛行經驗。

2018年，周德九與退役自美國航空的飛行夥伴Bill Archer展開環球飛行旅程，駕著自購的六人座雙噴射引擎飛機Eclipse 500（航機編號N287WM），歷時24天，飛行2萬1354海浬，成為首位自駕私人雙噴射引擎完成環球飛行的華人。

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2018年5月9日，周德九（中）的環球飛行航機對正獵鷹機場的22跑道後平安落地，他15歲的小兒子（左）從家裡騎了5公里的單車抵達機場，迎接父親安全歸來。圖／周德九提供
2018年5月9日，周德九（中）的環球飛行航機對正獵鷹機場的22跑道後平安落地，他15歲的小兒子（左）從家裡騎了5公里的單車抵達機場，迎接父親安全歸來。圖／周德九提供

美國 應天華

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