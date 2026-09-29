無人機空運電擊器 可縮短心臟救援時間

空運電擊器可縮短急救時間！瑞典醫護研究顯示，透過無人機將自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 直接運送到院外心臟驟停現場，平均能比傳統救護車提前數分鐘抵達。研究團隊指出，無人機空運技術有望突破交通壅塞限制，成為國際急救醫療的重大新突破。

空運電擊搶救生命

《衛報》報導，這項由瑞典卡羅林斯卡學院研究團隊發起的最新臨床試驗，評估了無人機在真實心臟驟停急救中的應用潛力。研究顯示，在半數以上的模擬與實際通報案件中，無人機均能早於傳統救護車抵達現場，平均縮減了三至四分鐘的等待時間，為現場目擊者爭取到寶貴的黃金搶救時機。

如此一來，旁觀者能夠在專業救護人員趕抵前，提前取得並使用AED為患者施加電擊。專家強調，心臟驟停後的早期除顫是提高院外存活率的關鍵要因，這項新穎的醫療遞送技術不僅能克服傳統地面的道路壅塞與地形障礙，更能大幅提升社區緊急醫療系統的應變韌性。

縮短時程提高存活

《News-Medical》指出，院外心臟驟停患者若能獲得即時的CPR與AED處置，其存活率將可提升數倍。然而，目前許多住宅區或偏遠地區的公共AED密度不足，而利用無人機系統自動導航至緊急案件地點，能有效補足分布不均的痛點。

目前，該技術在天候干擾、空域法規監管以及夜間飛行等方面仍面臨部分挑戰，但研究團隊與多國緊急醫療服務機構正積極推進試辦計畫。隨著無人機自動化與通訊技術持續升級，未來無人機遞送AED有望整合進入各國緊急救護派遣系統，建立更系統化的空中醫療救援網絡。

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