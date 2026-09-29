快訊

金華國中營養午餐風波延燒 蔣萬安重話點名這2人「製造恐慌」

亞運拳擊／再退北韓強敵 陳念琴晉級金牌戰將拚首金

潤泰千金不忍了！尹衍樑女兒尹崇恩教書7年遭學校除名 痛揭教育黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機空運電擊器 可縮短心臟救援時間

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
無人機將自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 直接運送到院外心臟驟停現場，平均能比傳統救護車提前數分鐘抵達。Photo by Billy Freeman on Unsplash under C.C License
無人機將自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 直接運送到院外心臟驟停現場，平均能比傳統救護車提前數分鐘抵達。Photo by Billy Freeman on Unsplash under C.C License

空運電擊器可縮短急救時間！瑞典醫護研究顯示，透過無人機將自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 直接運送到院外心臟驟停現場，平均能比傳統救護車提前數分鐘抵達。研究團隊指出，無人機空運技術有望突破交通壅塞限制，成為國際急救醫療的重大新突破。

空運電擊搶救生命

衛報》報導，這項由瑞典卡羅林斯卡學院研究團隊發起的最新臨床試驗，評估了無人機在真實心臟驟停急救中的應用潛力。研究顯示，在半數以上的模擬與實際通報案件中，無人機均能早於傳統救護車抵達現場，平均縮減了三至四分鐘的等待時間，為現場目擊者爭取到寶貴的黃金搶救時機。

如此一來，旁觀者能夠在專業救護人員趕抵前，提前取得並使用AED為患者施加電擊。專家強調，心臟驟停後的早期除顫是提高院外存活率的關鍵要因，這項新穎的醫療遞送技術不僅能克服傳統地面的道路壅塞與地形障礙，更能大幅提升社區緊急醫療系統的應變韌性。

縮短時程提高存活

News-Medical》指出，院外心臟驟停患者若能獲得即時的CPR與AED處置，其存活率將可提升數倍。然而，目前許多住宅區或偏遠地區的公共AED密度不足，而利用無人機系統自動導航至緊急案件地點，能有效補足分布不均的痛點。

目前，該技術在天候干擾、空域法規監管以及夜間飛行等方面仍面臨部分挑戰，但研究團隊與多國緊急醫療服務機構正積極推進試辦計畫。隨著無人機自動化與通訊技術持續升級，未來無人機遞送AED有望整合進入各國緊急救護派遣系統，建立更系統化的空中醫療救援網絡。

【更多精采內容，詳見

無人機 心臟 時間

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

漢翔無人機反制系統 支援矯正署演練

別把久留急診當安全網 研究揭腹痛快速離院風險較低

2026 ITRI ICT TechDay盛大登場 經部率法人發表次世代AI通訊技術

阿嬤人行道跌倒 快遞員好心幫叫救護車…竟遭家屬提告索賠435萬元

相關新聞

自駕環球惹議1／飛行網站原始紀錄露餡？林睿哲遭疑未完成自駕壯舉

宣稱首位純台灣籍飛行員自駕環球飛行的林睿哲（Roger Lin），今年6月駕駛N688TW抵達台北松山機場時，引發媒體聚焦報導，還被稱為「台灣之光」，他個人也在臉書經營「飛行員林睿哲的自駕環球飛行 Pilot Roger’s Around the World Flight」粉專，有1.2萬人追蹤，但林睿哲近來卻遭航空界質疑恐未完成自駕壯舉。

三重少女遭父掛「畜生」牌遊街 衛福部：是服務中個案、父最重關3年

新北市三重區昨發生虐童案，一名父親違反保護令，對國中女兒施虐，讓其身上掛著小偷、畜生紙板於當地遊街，警方依違反保護令將其逮捕。外界質疑，少女受保護令保護，為何仍與父親同住，發生憾事？對此，衛福部保護司指出，本案原就由地方政府開案服務，涉違反保護令已屬刑案，將由檢警介入偵辦，最重可依「家暴法」處3年以下有期徒刑。

對號座竟被補票坐走？ 高鐵澄清非一位雙賣：腳痛旅客「空位搭乘」

中秋疏運剛落幕，台灣高鐵單日疏運量創下營運來最高峰，自由座車廂被擠爆，甚至外溢到一般對號座車廂。有對號座旅客誤闖自由座車廂，等到終於可以回到座位時，卻發現位子已被他人補票坐走，質疑是否超賣。對此，高鐵否認，強調非「一位雙賣」，而是針對腳痛旅客透過補票，安排「空位搭乘」。

【重磅快評】中秋連假上演「人在囧途」 交通部難卸責

中秋、教師節四天連假，大眾運輸系統亂象叢生，尤其是高鐵，民眾返鄉、北返有如逃難。自由座擠不上，對號座車廂站滿旅客，甚至因部分民眾進入商務車廂引發抱怨。

植牙孤兒／低價植牙做一半 病患求助無門

主打平價植牙的「雅德思」牙科集團於八月爆發營運危機，不少植牙療程做到一半的病患求助無門，在社群平台成立「雅德思療程中斷患者互助平台」，成員超過兩百人。一名牙醫師說，依照行規，絕大部分同業不會接手照顧其他診所患者，這些個案恐成「植牙孤兒」。

醫療奉獻獎得主美籍修女華淑芳辭世 「美國鼻子台灣心」奉獻台灣60年

天主教嘉義聖馬爾定醫院創辦人、崇仁醫護管理專科學校創辦人，美籍修女華淑芳（Siser Mary Paul Watts），上午7時40分蒙主寵召，在聖馬爾定醫院安詳辭世，享壽94歲，這位從美國遠渡重洋來台、長年投入偏鄉醫療與護理教育的修女，走過一甲子以上歲月，曾獲醫療奉獻獎，始終以「哪裡有需要，便往哪裡去」自許，將人生最精華的歲月奉獻給台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。