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自駕環球惹議4／林睿哲為何曼谷下機？圈內人推測飛行經驗、旅費不足

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
曾在2018年完成環球飛行的旅美企業家周德九(右)。2018年4月23日，周德九與環球飛行夥伴Bill Archer（左）在啟程前於機棚外合影。圖／周德九提供
曾在2018年完成環球飛行的旅美企業家周德九(右)。2018年4月23日，周德九與環球飛行夥伴Bill Archer（左）在啟程前於機棚外合影。圖／周德九提供

使用航機編號N688TW自駕環球飛行的林睿哲向本報坦承他在曼谷就下機，並宣稱後續再用另架航機、另組團隊完成。但據了解，林2至3年前才自費赴美學飛，總飛行時數約300小時，知情人士透露，林的確是計畫發起人，也是出資者之一，但以他目前狀態根本無法單獨完成跨國、長距離的環球飛行，勢必需要有經驗者協助，可後續因旅費準備不足，飛行經驗也不足，導致原團隊內部發生嚴重歧見。

知情人士指出，過去進行環球飛行挑戰的飛行員，都是自己買飛機、自己飛完任務後，再想辦法將飛機賣給他人，因此會承擔相當高的風險成本，挑戰期間更需支付旅費、地勤費等，開銷龐大。雖林睿哲發起環球飛行計畫，但他僅是N688TW的多名持有者之一。他赴美學飛取得執照後，因飛行經驗尚淺，團隊就找來葡萄牙空軍退役的飛行員Filipe Rosa協助。

據掌握，Filipe Rosa與林睿哲兩人合作從準備期間就不斷發生各種衝突，導致到松機時，Filipe不願意再繼續飛行，但因飛機沒人把它飛回美國，所以後來團隊開會決定請Filipe把N688TW飛回美國，然後林睿哲在曼谷下機。

曾在2018年完成環球飛行的旅美企業家周德九表示，美國的飛行環境與台灣大不同，不僅讓孩子從小就接觸，不少成人也能擁有私人飛機作為生活中的交通工具，環境等各方條件讓美國人可以輕易累積飛行時數與經驗，可「台灣運動航空就像被關在動物園大籠子的飛禽」，飛行環境因法規、場域、資源等受限，基本上是根本無法培養出可以環球飛行的飛行員。

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