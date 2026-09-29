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中秋教師4天連假逾165萬人衝國旅 景區、樂園成熱門旅遊地點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
澎湖追風音樂會吸引很多人潮。圖／交通部觀光署提供
澎湖追風音樂會吸引很多人潮。圖／交通部觀光署提供

國旅熱度不減，不少人趁連假規畫出遊，根據統計，今年中秋、教師4天連假國家風景區及主題樂園累計達165萬4553人次，其中國家風景區140萬2959人次、主題樂園25萬1594人次。

交通部連假疏運與觀光署統計，截至9月27日，連假前3天觀光旅遊人次已累計134萬8798人次；9月28日最終統計出爐後，4天連假國家風景區及主題樂園累計達165萬4553人次，其中國家風景區140萬2959人次、主題樂園25萬1594人次。

觀光署指出，連假中段已先出現明顯高峰，9月26日國家風景區與主題樂園合計50萬8635人次，9月27日仍有50萬1141人次，連續兩天突破50萬；其中9月27日13處國家風景區遊客人次全數較去年中秋同序日成長，國家風景區總人次年增136.58%，主題樂園年增158.85%。

觀光署表示，這波國旅熱有一條很清楚的軌跡，連假前，9月26日全台旅宿平均訂房率67.07%，16個縣市超過6成，嘉義、屏東及台南3地約達8成；連假展開後，人潮進一步轉成實際交通移動、景區、樂園及活動現場人流。從「預訂」到「真正出門」，熱度並沒有停留在住宿數字。

更值得注意的是，人潮並未只集中單一產品或單一區域。9月27日熱門景點前10名橫跨8個縣市；13處國家風景區全數較去年中秋同序日成長；主題樂園第3天人次甚至比第2天還高。山區有阿里山、參山，海岸有大鵬灣、布袋、東海岸，湖區有日月潭與鯉魚潭，離島有澎湖、綠島，小琉球與墾丁前兩日訂房率也超過9成。

觀光署表示，旅客的玩法同樣變得更深，日月潭月老文化季帶動碼頭與商圈；貓公部落釀酒節把傳統文化、市集與夜間音樂串在一起；舊草嶺自行車、鯉魚潭水域活動、阿里山森林鐵路、澎湖追風音樂節各自吸引不同客群。這讓國旅熱不只表現在「人數」，也反映在旅客願意投入更多時間參與地方體驗。

中秋教師節連假，日月潭吸引不少遊客。圖／交通部觀光署提供
中秋教師節連假，日月潭吸引不少遊客。圖／交通部觀光署提供

雲嘉南井仔腳受不少旅客青睞。圖／交通部觀光署提供
雲嘉南井仔腳受不少旅客青睞。圖／交通部觀光署提供

不少人利用連假前往體驗舊草嶺自行車。圖／交通部觀光署提供
不少人利用連假前往體驗舊草嶺自行車。圖／交通部觀光署提供

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