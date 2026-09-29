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自駕環球惹議3／林睿哲指曼谷下機後有換機續飛 但後續挑戰資料未公開

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
我國飛行員林睿哲近日自美國啟航，展開「由西向東」橫跨三大洋、15個航點的單引擎飛機環球極限挑戰，歷經超過13小時飛行後，昨晚間飛抵台北松山機場。圖／林睿哲提供 余承翰
我國飛行員林睿哲近日自美國啟航，展開「由西向東」橫跨三大洋、15個航點的單引擎飛機環球極限挑戰，歷經超過13小時飛行後，昨晚間飛抵台北松山機場。圖／林睿哲提供 余承翰

宣稱是首位純台籍飛行員自駕環球飛行的林睿哲（Roger Lin），駕駛N688TW進行環球飛行，但公開網站上卻一度記錄他僅執飛部分航段。對此，林睿哲表示，當時航機離開松機後曾發生技術問題，返場維修後再飛曼谷，但飛機狀況仍不穩定，加上財務及團隊士氣等因素，因此他在曼谷下機，之後另找團隊及另一架輕型飛機，繼續完成環球飛行，並於7月中旬抵達美國

不過，林睿哲目前不願透露換機後的機型、航機編號、團隊成員及完成環球後的相關照片或紀錄。他表示，這趟環球飛行過程中曾發生一些涉及飛行法規的問題，也曾遭到恐嚇，已進入司法程序，因此希望低調處理，目前暫時不願透露後續資料佐證。

至於環球飛行者（Earthrounders.com）的網頁為何不去登錄？沒有更進一步讓全世界看見台灣人挑戰環球飛行事蹟？林認為，這網站是民間經營，並非正式官方資料，現在因為發生種種事情，因此請環球飛行者（Earthrounders.com）把N688TW的航機編號拿掉、參與的成員名字移除。至於他自己採用第二架接力完成環球飛行的航機，也選擇低調處理，目前暫不公開。

不過在「林睿哲自駕環球飛行」的官網上仍顯示挑戰航機為N688TW，且近期林已受邀多場演講分享其環球飛行過程，此案在航空圈充滿質疑聲浪。林解釋，N688TW因為要進行環球飛行挑戰，得改機，這種實驗用飛機在國際間並不算完全合規，加上目前還有很多航機維修、金錢等事項要處理，因此不知道怎樣透過個人粉專向台灣民眾透露這些細節。

他說，這件事本來就屬於自我勵志的挑戰故事，讓台灣人、台灣國旗在繁體中文的世界上看到也有通用航空的痕跡，了解國際上通用航空運作細節，就夠了。

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