自駕環球惹議2／首位純台籍飛行員壯舉 官網9月突移除相關資料

宣稱是首位純台籍飛行員自駕環球飛行的林睿哲（Roger Lin），駕駛N688TW進行環球飛行，但公開網站「環球飛行者」（Earthrounders.com）上一度記錄他僅執飛部分航段，可目前該網站卻僅留存葡萄牙籍飛行員Filipe Rosa及飛航軌跡等資訊，4名共同參與的飛行員姓名、國籍、負責航段及N688TW航機編號均已遭到刪除。

過往進行環球飛行挑戰的飛行員，都會在完成後前往Earthrounders.com網站登錄，過去具台籍背景完成環球飛行的飛行員包括應天華、黃明佑、周德九的環球飛行紀錄都有詳實記載。本報今年8月下旬查閱Earthrounders.com時，資料庫編號715仍可查閱N688TW的完整環球飛行資料，包括正駕駛Filipe Rosa，以及4名接力陪同的飛行員、各自負責的航段及航機編號等資訊；其中林睿哲以「Jui-Che Lin」登錄，國籍為台灣，負責從美國莫哈維經阿拉斯加、日本、台灣一路飛往曼谷的第一段航程。

不過，9月上旬再次查閱時，上述詳細資料已遭移除，目前僅留存葡萄牙籍飛行員Filipe Rosa及飛航軌跡等部分資訊，4名接力陪同的飛行員姓名、國籍、負責航段及N688TW航機編號均已無法查閱。

對此，林睿哲表示，該網站是民間經營，並非正式官方資料，現在因環球飛行時發生許多狀況，涉及飛機改裝、維修及財務以及可能違規等問題，因此請Earthrounders.com把N688TW的航機編號、參與的成員名字移除。