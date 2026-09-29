核三再運轉計畫完成審查 民團：應擴大專業、落實民主參與

核能安全委員會昨完成核三廠「再運轉計畫」審查，核安會表示，台電須依照核定計畫辦理後續工作，提出執行結果報告，再送核安會審查。從恆春、屏東、高雄到台北等共34個民間團體、工會、企業及民意代表服務處今透過共同聲明指出，後續安全審查應納入的地質、地震、氣候、複合式災害、緊急醫療、交通、公共衛生與地方公共安全專業，避免核安重大決策侷限於既有核能與工程專業，並建立直接風險承擔者具有實質影響力的民主參與程序。

位於屏東的核三廠2號機去年5月17日停機除役，台灣進入非核家園已逾1年。為讓執照到期的核電廠繼續運作，立法院去年修訂核子反應器設施管制法，允許執照到期已停止運轉的核電廠，能夠依法申請再運轉。賴清德總統今年3月底表態核二、核三廠具備重啟運轉條件，台電公司隨即向核安會提交核三廠的再運轉計畫，並於日前完成審查。

該聲明提出4大訴求，首先，後續安全審查應納入的地質、地震、氣候、複合式災害、緊急醫療、交通、公共衛生與地方公共安全專業，避免核安重大決策侷限於既有核能與工程專業，並應公開審查委員及專家的完整名單、專業背景、遴選方式與利益迴避資訊，使社會得以檢驗審查專業是否完整且具獨立性。

其次，核三重啟涉及環境、能源、消防、災害應變、交通及地方治理，應建立跨部會及地方政府共同參與的決策機制，並對其決策負起相應責任。

再者，地質、老化、耐震、經濟成本、核廢料、環境影響及事故應變等資訊尚未完整以前，年底核能公投不得被解讀為核三安全無虞或重啟核三的社會共識，更不得成為推進核三廠再運轉執照核發的政治壓力。

最後，核電廠所在地及可能受到重大事故影響之地區居民，應充分取得完整且經適當轉譯的風險資訊，並具有提出異議、參與審議及實質影響最終決策的制度性管道，即應建立直接風險承擔者具有實質影響力的民主參與程序。