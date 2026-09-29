自駕環球惹議1／飛行網站原始紀錄露餡？林睿哲遭疑未完成自駕壯舉

宣稱首位純台灣籍飛行員自駕環球飛行的林睿哲（Roger Lin），今年6月駕駛N688TW抵達台北松山機場時，引發媒體聚焦報導，還被稱為「台灣之光」，他個人也在臉書經營「飛行員林睿哲的自駕環球飛行 Pilot Roger's Around the World Flight」粉專，有1.2萬人追蹤，但林睿哲近來卻遭航空界質疑恐未完成自駕壯舉。

記者日前為此查閱國際環球飛行紀錄網站「環球飛行者」（Earthrounders.com）發現，N688TW雖確實完成一圈環球飛行，但該網站原始紀錄顯示，全程正駕駛為葡萄牙籍飛行員Filipe Rosa，林睿哲僅參與前段航程。

過往進行環球飛行挑戰的飛行員，都會在完成後前往環球飛行者（Earthrounders.com）網站登錄，此網站為國外的民間組織營運，由飛行員本人或團隊提報資料，過去具台籍背景完成環球飛行的飛行員包括應天華、黃明佑、周德九的環球飛行紀錄都有詳實記載。

根據本報8月下旬查閱的資料，Earthrounders資料庫編號715的紀錄顯示，N688TW自美國出發，於6月5日啟程、7月13日完成，歷時39天、飛行2萬1546海浬，造訪14個國家；機組資料則顯示，林睿哲擔任第一段副駕駛，官網原記載飛行員名稱為Jui-Che Lin，國籍台灣(Taiwan)，參與的航段為美國莫哈維機場(KMHV)-阿拉斯加錫特卡機場(PASI)-阿拉斯加阿達克機場(PADK)-日本新千歲機場(RJCC)-台灣松山機場(RCSS)-曼谷廊曼機場(VTBD)。

對此，林睿哲證實自己確實在曼谷下機，但強調後續更換航機及團隊後，仍繼續完成環球飛行。不過目前他未能提供有力的第三方證實他已實際完成環球飛行，引發航空圈質疑。