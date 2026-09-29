台中童綜合醫院禮聘 台北名醫侯明志今就任院長

童綜合醫院禮聘胃腸肝膽科權威侯明志教授到院擔任第7任院長，今天舉辦院長就任典禮，侯明志曾任台北榮總副院長、胃腸肝膽科主任，本月加入童綜合醫療團隊，任梧棲、沙鹿院區院長並開設門診。

童綜合醫院創立迄今55年，創院院長童瑞欽醫師白手起家奠定童醫院醫療根基。從早期的地方診所，逐步發展為現今守護民眾健康的大型區域教學醫院與重度級急救責任醫院。今年9月起，童綜合醫院禮聘胃腸肝膽科權威侯明志教授到院擔任第7任院長，並開始提供看診服務，今天在醫院舉辦就任典禮。

童綜合醫療社團法人董事長童敏哲佈達人令並授予印信，正式宣布侯明志教授就任童綜合醫院院長。陸委會副主委梁文傑和多位民代與多位醫院長到場觀禮。

童綜合醫院長侯明志表示，他任童醫院長感恩且敬畏，承接院職務是重大的責任與使命，童醫院在過去55年來，在創院院長及歷任院長的帶領下，已經建立非常深厚的基石。未來，他將發揮自己所長，持續深化醫療品質，並導入醫學中心等級的專業技術與精準醫療；引進最先進的尖端設備，量身打造符合在地需求的優質服務，並擴大與中部各大醫療院所合作，以實質行動大幅提升區域醫療量能，回饋中部鄉親對童醫院的長期支持，讓健康照顧落實到每一個醫療環節。

他也提出未來院務方向，包括數位轉型和智慧創新，急重症整合微創手術，推動跨院區和跨國學術交流，深化童醫院的特色醫療，他允諾將作為童醫院醫護人員最有力後循，減少護理人員不必要的行政工作。

童敏哲表示，2020年他是第6任院長，去年任董事長，校長兼撞鐘，這次禮聘侯明志任院長，侯明志院長在消化內科領域享譽國際，也獲得多項世界級殊榮，更具備豐富的醫院管理經驗，希望能導入更多創新智慧醫療與臨床研究，突破傳統醫療範疇，全面升級醫療照護量能，帶領童醫院打造國際化智慧醫療院所的新篇章。

童綜合醫院新任院長侯明志今天就任，接受各界祝福。記者游振昇／攝影