醫療奉獻獎得主美籍修女華淑芳辭世 「美國鼻子台灣心」奉獻台灣60年

天主教嘉義聖馬爾定醫院創辦人、崇仁醫護管理專科學校創辦人，美籍修女華淑芳（Siser Mary Paul Watts），上午7時40分蒙主寵召，在聖馬爾定醫院安詳辭世，享壽94歲，這位從美國遠渡重洋來台、長年投入偏鄉醫療與護理教育的修女，走過一甲子以上歲月，曾獲醫療奉獻獎，始終以「哪裡有需要，便往哪裡去」自許，將人生最精華的歲月奉獻給台灣。

中華聖母修女會院長趙樂倫修女表示，華淑芳修女2年在聖馬爾定醫院接受照護，期間由聖母會修女陪伴在側，如同女兒照顧母親一般，直到最後一刻。華修女辭世，遺體已由醫院運回中華聖母會，修女們輪流在靈前祈禱，將擇期舉行殯葬彌撒。

華淑芳1932年出生於美國伊利諾州，1956年自美國馬偕大學公共衛生學系畢業，因受到信仰感召及雷鳴遠神父事蹟影響，年輕時隻身從美國搭船18天來台，投入中華聖母會醫療工作，後發願成為修女。初抵嘉義梅山時，住的是竹管、泥土搭建的房舍，山路處處是石頭

路，連第一晚都有大蜘蛛從燈泡掉下來，嚇得她整夜難眠；但她仍以自己學會的第一句中文「好美麗」面對陌生環境。

當時嘉義山區醫療資源匱乏，梅山、阿里山一帶常見小兒麻痺、破傷風、瘧疾、寄生蟲及肺結核等疾病。華淑芳經常提著醫事包，與修女們徒步進入山區看診、宣導衛生，還以擔架將重症患者抬下山，再轉送醫院。早期交通不便，山路崎嶇，她多次跌倒，卻始終沒有放棄偏鄉患者。

其中，一名竹崎山區小女孩因受傷感染嚴重破傷風，華淑芳與修女趕到家中，以擔架將她抬下山，再送往高雄醫院治療，最後救回一命。50多年後，小女孩已成為阿婆，特別從高雄到聖馬爾定醫院探望當年的救命恩人。面對感謝，華淑芳總是謙卑地說，是天主透過她的手救人。

她也曾在啟明診療所照顧嚴重營養不良的小男孩「小麥可」。孩子從32公里外的斗六搭公車就醫，瘦弱到幾乎無法站立。因沒有醫院願意長期免費收治，華淑芳決定把孩子帶回會院照顧。她曾說：「就算只有一絲希望，還是要把握每個可貴的生命，不能輕易放棄。」經過修女們照顧，小麥可逐漸恢復健康，最後順利回到家庭並成長。

隨著病患增加，華淑芳深感興建醫院的迫切。她多次往返台美兩地募款，走遍美國各地教會演講，籌措醫院及護校經費。1966年，天主教聖馬爾定醫院啟用；之後又推動成立崇仁護校，培育護理人才，許多畢業生投入山區醫療服務，成為偏鄉醫療的重要力量。

1998年，聖馬爾定醫院進一步在台18線阿里山公路中繼點樂野村設立醫療站，提供山區民眾醫療服務。華淑芳即使從第一線看診退下，仍持續投入募款、設備更新及人才培育，也曾促成上百名學生、醫師及修女赴美進修，學成後返台服務。

華淑芳說，「台灣不是我的故鄉，卻是我落地生根的地方。」她還以「美國鼻子、台灣心」形容自己，笑稱雖然鼻子大、皮膚白，但有一顆愛台灣的心。她獲內政部績優外籍宗教人士、嘉義市榮譽市民及馬偕計畫永久居留認證，並獲醫療奉獻獎肯定。

從年輕時遠渡重洋來到嘉義山區，到創辦醫院、護校，深入山區為病患奔走，再到晚年仍掛念阿里山醫療與護理教育，華淑芳將信仰化為實際行動。她一生所走過的足跡，也見證嘉義偏鄉醫療從缺乏資源到逐步建立完整醫療體系歷程。

中華聖母會修女及教友對華淑芳修女辭世深感不捨，並持續為她祈禱。修女們表示，願天主派遣天使接引她的靈魂回到天國，也讓這位將台灣視為第二故鄉的「美國鼻子、台灣心」修女，奉獻一生後息勞主懷，榮返天國享永福。