18萬家庭照顧者近2成5無替手 衛福部推「安心交接」照顧別一人扛到底

衛福部統計，全台失能人口已達92萬人，其中約87萬人使用長照資源；然而，長期照顧失能家人的重擔，也壓在全國約18萬名家庭照顧者身上，照顧壓力若無法獲得適時支持，恐釀長照悲歌。衛福部次長呂建德今表示，為減輕家庭照顧者負擔，目前全國已設置191處家照共融據點，由專業人員協助家庭提早規畫照顧分工及「安心交接」，避免照顧責任長期集中在單一家庭成員身上。

家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍說，依去年「0800-50-7272家庭照顧者關懷專線」來電問題統計，首次來電且符合「高負荷家庭照顧者初篩指標」的照顧者中，「沒有照顧替手」占24.4%。實務上也常遇到照顧者知道有長照服務，但「不敢交出去」，原因是擔心其他人不了解被照顧者的生活習慣、不知道照顧「眉角」，或認為自己身為家人就應該負責到底。

衛福部今推廣，照顧有替手，家照共融據點陪你啟動「安心交接計畫」。呂健德指出，許多照顧者在照顧家人時，常想「我最了解家人，怎麽能放手讓其他人照顧」，但據統計，照顧者照顧歷程長達近10年，長期下來易導致照顧者身心負擔沉重。而在191處家照共融據點，可以在家照專員協助下，尋找資源協助被照顧者的生活起居，增進照顧者照顧識能等，減輕照顧者負擔獲得喘息。

陳維萍也指出，「照顧有替手」不是把責任丟給別人，而是讓照顧不再只有一個人扛。透過家照專員協助照顧者整理被照顧者的作息與習慣，討論家庭分工、盤點可用資源，讓其他人逐步接手，照顧者才能安心喘息、保有自己的生活，從「只能自己來」，走向「有人可以一起照顧」。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，家照共融據點安心交接計畫為家照專員陪伴引導照顧者，從三方向開始盤點「安心交接」 把經驗化為替手後援。首先交接「關於他／她」，將整理被照顧者的興趣、喜好、生活習慣、過去職業、性格與作息，讓其他照顧者知道怎麼照顧，也更了解這個人。

其次，「照顧分工」，照顧者可盤點每周或每月的照顧需求、需要協助的時間，以及家人、親友或長照服務可以如何參與。第三、「重要聯絡資訊」，經整理家人、服務單位、醫療、長照及其他專業人員的聯絡方式，以便立即找到接手照顧的人。

呂建德說，政府持續拓展長照家庭支持網絡，社區整體照顧服務體系已布建共1.6萬處、家照共融據點191處，同時透過1966長照服務專線、0800-50-7272家庭照顧者關懷專線陪伴長照家庭，鼓勵民眾多家利用，並提醒照顧者練習尋求後援，透過盤點親友、長照體系與社區能量，提早建立替手網絡，減輕照顧負荷，不用獨自苦撐到底。