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三重少女遭父掛「畜生」牌遊街 衛福部：是服務中個案、父最重關3年

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部保護司指出，本個案原先就由地方政府開案服務中，涉嫌違反保護令已是刑事案件，會由檢警介入偵辦，最重可依「家暴法」處3年以下有期徒刑。聯合報系資料照
衛福部保護司指出，本個案原先就由地方政府開案服務中，涉嫌違反保護令已是刑事案件，會由檢警介入偵辦，最重可依「家暴法」處3年以下有期徒刑。聯合報系資料照

新北市三重區昨發生虐童案，一名父親違反保護令，對國中女兒施虐，讓其身上掛著小偷、畜生紙板於當地遊街，警方依違反保護令將其逮捕。外界質疑，少女受保護令保護，為何仍與父親同住，發生憾事？對此，衛福部保護司指出，本案原就由地方政府開案服務，涉違反保護令已屬刑案，將由檢警介入偵辦，最重可依「家暴法」處3年以下有期徒刑。

衛福部保護司司長郭彩榕指出，政府對兒虐零容忍，此案是由民眾發現並通報相關單位，讓資源及早介入，家長即使不以打罵方式施虐，以羞辱方式對人格尊嚴傷害仍大，且已逾越正當管教範疇，不僅無導正孩子行為用意，出發點令人存疑，還會造成孩子身心受創，並留下心理陰影，「是很不好的方式」，全案已由地方政府介入處置，為保護當事人，不便揭露個案過多細節。

不過，受害少女即使有保護令在身，仍與父親同住甚至遭施虐。郭彩榕指出，保護令具不同條款，若為第一、第二款保護令，禁止行為人對被害人施暴、遭擾，個案仍可能與行為人同居，若核發保護令內容為「遠離令」，則個案不可與行為人同住；少女是否需被安置，與保護令核發與否無關，而是需由社工對個案進行安全評估，若個案有人身安全疑慮時，將啟動安置程序。

郭彩榕指出，本案原先就由地方政府開案服務中，本次有新事件發生，地方政府將進一步介入；違反保護令罪為刑事案件，全案將由檢警介入偵辦，並可依職權起訴進入法院審判，依「家暴法」第61條，涉違反保護令罪者，最重處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金。當事人、周遭人若發現行為人違反保護令，應盡快通知警察或社工介入處置。

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三重 衛福部 兒虐

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