影／梁文傑讚童綜合新院長侯明志最謙虛 不會像某些醫師自稱智商157

曾任台北榮總副院長、胃腸肝膽科主任侯明志，本月加入童綜合醫療團隊，任梧棲、沙鹿院區院長並開設門診。童醫院今天舉辦新任院長到任儀式，陸委會副主委梁文傑到場致詞說，侯明志是他看過最謙虛的醫師，他不會像某些醫師自稱智商157；梁文傑未提及哪位醫師，前台北市長柯文哲曾自稱智商157。

童綜合醫院新任院長侯明志今天就任，從童綜合醫療社團法人董事長童敏哲手中接下印信，上百人到場祝賀；陸委會副主委梁文傑也到場，他說今天南下台中，因為侯P在台北一直和他是兄弟相挺，侯明志到台中當院長，他發現今天有很多台北朋友都一起下來，因為侯明志在台北市幫助非常多人，照顧非常多人。

梁文傑表示，侯明志當童醫院長是適材適所，今天很多人來祝賀，主要是因為侯P除了是名醫，很謙虛，侯明志是他在醫師裡面看過最謙虛的一位。41歲當教授，發表很多論文，在他的專業領域上面有國際性的成就。但是他對人對事和藹可親的種感覺，真的是非常非常罕見。對病患和對朋友都是一樣。

梁文傑話鋒一轉說，侯明志不會像某些醫師說「我智商157。」此話一出現場傳出一陣陣笑聲與掌聲，梁文傑說，大部分醫師都是覺得人家是來求我的。不像我們政治人物都在求人家， 所以我們政治人物通常比較謙虛一點，裝也要裝得像，醫師通常不太想裝，但是侯P真的是從頭到尾就是這樣謙虛。