重拾澎湖南方四島自然風貌 海管處攜手學童獨木舟淨灘清海廢

澎湖南方四島國家公園今年3月曾被遊客拍到垃圾成堆、報廢垃圾車周邊堆滿廢棄物，質疑「這是國家公園嗎？」引發議論；海洋國家公園管理處持續加強海廢清運，9月連續展開淨灘行動，號召學生與受過專業水域訓練的志工登島清理，透過獨木舟接力運送海廢，搭配公務船運離垃圾，讓南方四島逐步恢復原有的自然風貌。

海管處9月21日至23日攜手台灣承諾公益協會與台南市將軍國小、苗栗縣泰安鄉象鼻國小師生及志工前往東吉嶼連續3天淨灘。其中象鼻國小學童從苗栗山城跨海到澎湖，在烈日下與將軍國小師生走進礫石灘，彎腰撿拾海洋廢棄物，將永續教育化為實際行動。

9月26日至28日中秋、教師連假期間，海管處再與台灣獨木舟推廣協會合作，號召15名受過專業水域訓練的志工，前往東吉嶼、西吉嶼淨灘，已清出257公斤海廢。

志工利用獨木舟低吃水、高機動的特性，從「東吉之眼」下方沙灘出發，划往西吉嶼南側登島清理，再將一袋袋海廢集中後，以獨木舟接力划船方式運至接駁位置，交由動力船接手。海管處並利用「國家公園1號」公務船將垃圾運離，減輕無人島清運困難。

海管處表示，今年累計清運海廢已突破1.5公噸，透過學生教育、民間志工及專業水域力量共同投入，持續守護南方四島海洋環境，盼持續攜手各界，共同守護南方四島的蔚藍美景，讓曾因垃圾問題受到質疑的國家公園，逐步恢復乾淨、自然的島嶼風貌。

海管處「國家公園1號」公務船運南方四島垃圾。圖／海管處提供