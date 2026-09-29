鼓勵採購雙層大客車 中央、桃市府規畫高額補助 業者點出關鍵問題

桃園市龍潭轉運站中秋連假啟用，市府進一步和四家客運業簽訂採購雙層大客車合作備忘錄。交通局表示，等交通部相關辦法公布後，會積極協助業者申請，預估明年下半年行駛主要路線，尤其是行駛高速公路往返雙北的路線，藉此舒緩尖峰時段乘客要等上好幾班次才能上車的情形。

交通局長張新福說明，和市政府簽訂合作備忘錄的汽車客運有統聯、噶瑪蘭、亞通及桃園客運四家公司，都計畫添購雙層巴士，目前交通部公路局相關的申請辦法還沒有公布，等公布以後，市府會立即協助客運業者申請，申請過關就向車廠訂車，預估快的話明年下半年9月左右可以交車，司機熟練後就能行駛原有的路線。目前中央的規畫是一輛雙層大客車補助770萬元，市政府也有補助，行駛地方的客運含行經國道每輛補助500萬元，例如統聯709行駛市區也到新北市土城永寧捷運站，其他國道客運每輛補助400萬元，除了統聯，其他參加客運公司都屬於國道路線。

統聯汽車客運總經理徐凱翔表示，確實有意願採購雙層大客車，不過目前得到的資訊是雙層大客車底盤為進口，要加上15%的貨物稅，一輛車總價約2500萬元，扣除中央和地方政府的補助還需要負擔1200多萬元，相當於一輛單層巴士售價600多萬元的兩倍，而且雙層大客車的油耗比單層高，這些都是成本，這對於客運業是有壓力的。

徐凱翔說，過去買低底盤公車有免貨物稅的獎勵優惠，現在獎勵改為買電動大客車免貨物稅，其實就客運業收集的資訊，國外知名大廠已經推出雙層電動大巴士，售價不到新台幣2000萬元，無論柴油或電動雙層大客車，只要政府願意把售價壓在2000元萬以內，扣掉中央、桃園市政府的合計補助1120萬元或1270萬元，客運業負擔700多萬元接近單層大客車售價，成本減輕不少，會比較有誘因。

徐凱翔強調，客運公車無法在尖峰時段有效增加班次，歸根究柢還是司機荒的問題，如果司機夠，尖峰時段自然可以規畫更密集的班次，現在雙北公車司機待遇月薪8、9萬元以上，桃園市也有6、7萬甚至部分超過8萬元，不過一樣都缺司機；雙層大客車載客數沒有比單程多一倍，雖然是面對司機荒的對策之一，不過還是希望政府能繼續協助客運業解決司機不足的問題。

市議員劉熒隆指出，台灣有近70%人口住在六都，鼓勵民眾多搭剩大眾運運輸車輛，本來就是國家的重要交通政策，協助客運業解決司機荒、汰換老舊公車、規畫完善的公車路網責無旁貸，公私合作才減輕業者成本壓力。龍潭、大溪很多上班族搭客運到新北市土城永寧捷運站轉車，在桃園這班要等上好幾班才能上車，雙層大客車可以舒緩尖峰時段這方面的問題，政府就該加速協助業者採購，比照獎勵低底盤或電動巴士的規則免除15%貨物稅，甚至用更多的優惠鼓勵業者採購電動雙層大客車，同時達到減少排廢氣的環保效能。