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化學農藥10年減半 農藥所推微生物農藥配方客製化服務

中央社／ 台北29日電

農業部於2017年宣示「化學農藥10年減半」政策。農業藥物試驗所積極開發微生物農藥，並推出「微生物農藥配方客製化服務」，加速將實驗室的研發潛力轉化為田間實效。

農業部因應氣候變遷與全球永續發展趨勢，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「責任消費與永續生產」，在農業委員會時期於2017年宣示「化學農藥10年減半」政策。

根據農業部最新預估，2027年農藥風險值約可降為2017年的57%。

農業部今天發布新聞稿表示，「化學農藥10年減半」為全球永續農業發展趨勢，而微生物農藥是病蟲害整合管理的關鍵工具，然而許多菌株通過活性驗證，但卻受限於劑型不確定與配方技術缺口而難以商品化。農藥所推出微生物農藥「配方客製化服務」打通商品化最後一哩路。

農藥所提到，目前針對不同微生物的生物特性與施用方法，建構4階段開發流程，確保實驗室菌株成為穩定性高的商業產品。研發團隊針對不同的微生物農藥提供「因菌制宜」的服務流程，透過微生物農藥配方客製化服務，賦予優良菌株全新的商業生命力，為台灣生物農藥商品提供不同的發展策略。

農藥所指出，這項服務聚焦於專業劑型設計、配方優化與穩定化技術，為學研單位與產業端提供一站式加值方案，加速將實驗室的研發潛力轉化為田間實效，有效破解微生物農藥產業瓶頸。

農藥所表示，菌株本身具有優異活性，但若缺乏適當配方技術，難以發揮應有的防治效益。以常見的蟲生真菌為例，主要利用分生孢子感染害蟲達到防治效果，但分生孢子表面具有天然疏水特性，在水中不易均勻分散，常影響施藥便利性、附著性及田間防治效果。

農藥所舉例，透過精準調配載體與副料，克服台中區農業改良場優良菌株淡紫菌因分生孢子疏水漂浮、不易均勻稀釋的難題，成功打造台灣首創「淡紫菌可濕性粉劑」，大幅提升田間施用便利性與廠商技轉意願。

農藥所也針對桃園區農業改良場防治土壤害蟲的白殭菌，研發出台灣首支可落地推廣的「白殭菌水分散性粒劑」，告別傳統徒手搓洗孢子耗時、易污染且具職安風險的困境，不僅實現定量化操作，低溫保存期更長達18個月以上。

農藥所攜手防檢署與中興大學副教授莊益源團隊，研發出具「促進孢子發芽」功能的白殭菌水分散性粒劑，透過添加關鍵促萌發成分縮短感染害蟲時程，為高經濟價值的有機茶產業提供堅實的防治利器，為台灣微生物農藥的自主加值與產業化立下重要里程碑。

農業部 永續 農業

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