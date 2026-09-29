快訊

新北市選情激烈 盧秀燕證實「借將」幫李四川助陣

網紅志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋連假單日1.1萬人湧日月潭伊達邵 觀光署分析國旅吸客誘因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
伊達邵月老文化季。圖／觀光署提供
伊達邵月老文化季。圖／觀光署提供

國旅熱不只看「去了多少人」，今年中秋、教師4天連假日月潭伊達邵地區9月27日單日有1萬1238人次，為當日全台熱門觀光遊樂地區前5名；雲嘉南井仔腳瓦盤鹽田單日約1200人造訪；花蓮豐濱貓公部落釀酒節則吸引約500人參與。數字背後反映的，是旅客不只到景點拍照，而是願意把更多時間留給地方活動與體驗。

交通部觀光署說，貓公部落釀酒節為具代表性例子，活動以阿美族傳統釀造文化為核心，安排「釀體驗、釀沙龍、釀展覽、釀市集、釀舞台」5大內容，讓旅客認識酒麴、釀造工序與文化故事；現場共有20攤特色業者，其中由部落青年組成的「釀聯盟」串聯8家豐濱在地業者，從酒釀輕食、部落品牌到夜間音樂，把一場活動做成完整的地方體驗。

日月潭伊達邵月老文化季把碼頭、商圈、舞台與夜間水岸活動串在一起，白天旅客搭船、逛商圈，下午到晚上再接續活動，9月27日伊達邵單日超過1.1萬人次；井仔腳瓦盤鹽田則有遊客從白天一路待到傍晚，為的就是看鹽田與夕陽。

晚上澎湖追風音樂燈光節演唱會吸引大量人潮；屏東三地門「Kinisenayan星空音樂會」從午後市集、乾燥花與部落文化體驗一路延續至夜間音樂；茂林132線觀光音樂節也透過表演與地方氛圍延長遊客停留。

戶外活動部分，東北角舊草嶺自行車道有親子與騎乘旅客，花東縱谷鯉魚潭、池上，以及阿里山森林鐵路、奮起湖也吸引喜歡自然、鐵道與慢旅行的遊客。觀光署表示，不同體驗不一定需要大型硬體，地方文化、自然與生活本身就可以成為旅行內容。

觀光署分析，從這波連假可以看到，國旅需求已不只是「要不要出去玩」，而是愈來愈在意「到了當地能做什麼」。文化、飲食、自然、單車、音樂與夜間活動，都正在變成旅客選擇目的地的新理由；對地方來說，一場活動也能進一步連結住宿、餐飲、商圈與遊程，讓旅客留下來、玩得更深。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

茂林kinisenayan星空音樂會。圖／觀光署提供
茂林kinisenayan星空音樂會。圖／觀光署提供

貓公釀酒節體驗與市集。圖／觀光署提供
貓公釀酒節體驗與市集。圖／觀光署提供

茂林132線觀光音樂。圖／觀光署提供
茂林132線觀光音樂。圖／觀光署提供

貓公釀酒節體驗與市集。圖／觀光署提供
貓公釀酒節體驗與市集。圖／觀光署提供

舊草嶺自行車。圖／觀光署提供
舊草嶺自行車。圖／觀光署提供

日月潭 連假 國旅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國旅人潮翻倍！連假第3天仍有50萬人 國家風景區增136％、樂園飆158％

「2026高雄愛．月熱氣球」登場 4天吸引逾5萬人次

屏東觀光赴日推廣再下一城 推介會接力東京旅展

全台十大動物園、水族館出爐！Xpark、海生館都上榜 這間老字號穩坐冠軍

相關新聞

三重少女遭父掛「畜生」牌遊街 衛福部：是服務中個案、父最重關3年

新北市三重區昨發生虐童案，一名父親違反保護令，對國中女兒施虐，讓其身上掛著小偷、畜生紙板於當地遊街，警方依違反保護令將其逮捕。外界質疑，少女受保護令保護，為何仍與父親同住，發生憾事？對此，衛福部保護司指出，本案原就由地方政府開案服務，涉違反保護令已屬刑案，將由檢警介入偵辦，最重可依「家暴法」處3年以下有期徒刑。

對號座竟被補票坐走？ 高鐵澄清非一位雙賣：腳痛旅客「空位搭乘」

中秋疏運剛落幕，台灣高鐵單日疏運量創下營運來最高峰，自由座車廂被擠爆，甚至外溢到一般對號座車廂。有對號座旅客誤闖自由座車廂，等到終於可以回到座位時，卻發現位子已被他人補票坐走，質疑是否超賣。對此，高鐵否認，強調非「一位雙賣」，而是針對腳痛旅客透過補票，安排「空位搭乘」。

高鐵塞爆、國道狂堵…連假交通崩 民怨炸鍋

中秋四天連假高鐵塞爆、國道成大型停車場，全民出行成了「逃難記」，民怨炸鍋，直到昨天收假日，連假前出訪德國的交通部長陳世凱才露臉。陳世凱說，他在德國時都在線上坐鎮指揮，連假四天他人在台灣，「坐鎮不是一定要坐在辦公室」，交通部最大目標是不要讓旅客滯留，有達到這目標，他並呼籲民眾可多利用多元運具，不要都擠在單一運具上。

【重磅快評】中秋連假上演「人在囧途」 交通部難卸責

中秋、教師節四天連假，大眾運輸系統亂象叢生，尤其是高鐵，民眾返鄉、北返有如逃難。自由座擠不上，對號座車廂站滿旅客，甚至因部分民眾進入商務車廂引發抱怨。

植牙孤兒／低價植牙做一半 病患求助無門

主打平價植牙的「雅德思」牙科集團於八月爆發營運危機，不少植牙療程做到一半的病患求助無門，在社群平台成立「雅德思療程中斷患者互助平台」，成員超過兩百人。一名牙醫師說，依照行規，絕大部分同業不會接手照顧其他診所患者，這些個案恐成「植牙孤兒」。

秋老虎發威今明熱如夏 這時轉濕涼 下周一強東北季風報到有感降溫

未來1周先熱後轉涼，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，延續西南風帶來的晴朗高溫天氣，今明兩天各地天氣穩定，僅山區午後有零星局部短暫陣雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。