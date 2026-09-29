中秋連假單日1.1萬人湧日月潭伊達邵 觀光署分析國旅吸客誘因

國旅熱不只看「去了多少人」，今年中秋、教師4天連假，日月潭伊達邵地區9月27日單日有1萬1238人次，為當日全台熱門觀光遊樂地區前5名；雲嘉南井仔腳瓦盤鹽田單日約1200人造訪；花蓮豐濱貓公部落釀酒節則吸引約500人參與。數字背後反映的，是旅客不只到景點拍照，而是願意把更多時間留給地方活動與體驗。

交通部觀光署說，貓公部落釀酒節為具代表性例子，活動以阿美族傳統釀造文化為核心，安排「釀體驗、釀沙龍、釀展覽、釀市集、釀舞台」5大內容，讓旅客認識酒麴、釀造工序與文化故事；現場共有20攤特色業者，其中由部落青年組成的「釀聯盟」串聯8家豐濱在地業者，從酒釀輕食、部落品牌到夜間音樂，把一場活動做成完整的地方體驗。

日月潭伊達邵月老文化季把碼頭、商圈、舞台與夜間水岸活動串在一起，白天旅客搭船、逛商圈，下午到晚上再接續活動，9月27日伊達邵單日超過1.1萬人次；井仔腳瓦盤鹽田則有遊客從白天一路待到傍晚，為的就是看鹽田與夕陽。

晚上澎湖追風音樂燈光節演唱會吸引大量人潮；屏東三地門「Kinisenayan星空音樂會」從午後市集、乾燥花與部落文化體驗一路延續至夜間音樂；茂林132線觀光音樂節也透過表演與地方氛圍延長遊客停留。

戶外活動部分，東北角舊草嶺自行車道有親子與騎乘旅客，花東縱谷鯉魚潭、池上，以及阿里山森林鐵路、奮起湖也吸引喜歡自然、鐵道與慢旅行的遊客。觀光署表示，不同體驗不一定需要大型硬體，地方文化、自然與生活本身就可以成為旅行內容。

觀光署分析，從這波連假可以看到，國旅需求已不只是「要不要出去玩」，而是愈來愈在意「到了當地能做什麼」。文化、飲食、自然、單車、音樂與夜間活動，都正在變成旅客選擇目的地的新理由；對地方來說，一場活動也能進一步連結住宿、餐飲、商圈與遊程，讓旅客留下來、玩得更深。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

茂林kinisenayan星空音樂會。圖／觀光署提供

貓公釀酒節體驗與市集。圖／觀光署提供

茂林132線觀光音樂。圖／觀光署提供

貓公釀酒節體驗與市集。圖／觀光署提供