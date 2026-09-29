逾21公噸澳洲茂谷柑農藥超標2倍、日本哈密瓜也違規 食藥署要求退運

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安產品共8批。一批澳洲出口的鮮茂谷柑農藥超標2倍，逾20公噸被食藥署要求退運或銷毀。此外，一批日本哈密瓜被檢出農藥超標7倍，食藥署統計，近半年內日本鮮瓜類已累計檢出11批不合格，原因均為農藥殘留超標，已自今年8月25日起至10月28日止，針對日本鮮瓜類採逐批查驗，抽驗比率為100%。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，業者「洋珍國際有限公司」報驗的日本哈蜜瓜，檢出殘留農藥「依索芬胺」（Isofetamid）0.07ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，依索芬胺於哈蜜瓜為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm，這批320公斤哈蜜瓜必須退運或銷毀，食藥署針對「洋珍國際有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。

食藥署統計，今年3月21日至9月21日近半年內，受理日本的其他鮮瓜類，報驗111批，檢驗不合格11批，不合格率9.9%，檢驗不合格原因為農藥殘留超標。劉芳銘指出，食藥署已經從115年8月25日起至115年10月28日止，在邊境針對日本的其他鮮瓜類採逐批查驗，抽驗比例為100%。

業者禾悅開發實業有限公司自澳大利亞輸入一批鮮茂谷柑，在邊境被檢出農藥依普同0.02ppm，劉芳銘指出，依「農藥殘留容許量標準」，茂谷柑以0.01ppm為法規容許值，這批共21.78公噸茂谷柑在邊境需退運或銷毀，食藥署針對澳洲茂谷柑維持一般抽批查驗，業者去年曾有2批不合格產品，未達調降標準又被檢出不合格，食藥署依規定調升至逐批查驗。

光冊國際有限公司報驗保加利亞新鮮黑松露，檢出重金屬鎘每公斤5毫克，劉芳銘指出，依據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為每公斤2毫克，這批新鮮黑松露必須退運或銷毀，食藥署針對「光冊國際有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。近半年保加利亞松露報驗17批、共3批不合格，不合格率高達17.7%，原因均為重金屬鎘超標。