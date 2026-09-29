【重磅快評】中秋連假上演「人在囧途」 交通部難卸責

中秋、教師節四天連假，大眾運輸系統亂象叢生，尤其是高鐵，民眾返鄉、北返有如逃難。自由座擠不上，對號座車廂站滿旅客，甚至因部分民眾進入商務車廂引發抱怨。

應對連假的交通運輸，雖說高鐵事前不是沒有規畫，也不是沒有加開班次；交通部也提前宣導多元運具分流，但問題是，面對這波連假人潮，交通部事前的規畫究竟夠不夠？第一波人潮出現之後，又有沒有及時調整？這才是問題所在。

24日高鐵單日旅運量達34.8萬人次，創下通車以來新高，南下旅客更首次突破20萬人次。這是一個很清楚的警訊：這波返鄉人潮，可能比原先預期還要大。

高鐵於是在24日當天機動加開2班各站停靠的全車自由座列車，之後持續提出分流措施；到了28日收假日，再進一步祭出新的機動措施，包括南下列車抵達台中後快速折返北上，並機動加開北上全車自由座列車，在台中成立前進指揮所。

但顯然整體看來，調度結果並不理想，難以平息民怨。交通部長陳世凱因中秋連假前人在德國，更遭外界質疑，他昨日表示不一定要人在台灣才能「坐鎮」調度。姑且不論過去民進黨是如何用嚴格標準看待國民黨官員，現今科技發達，部長的確可透過遠端掌握狀況，人在國外不代表就不能處理國內的事情，但問題是，他的遠端指揮加上四天連假在台的親自坐鎮奏效了嗎？

事實擺在眼前，高鐵車站擠滿人。民眾買了自由座，卻擠不上車；好不容易上車，卻發現對號座車廂也難容身，甚至擠到商務車廂，影響旅客權益、引發抱怨。在這種情況下，交通部告訴大家高鐵運量創歷史新高、運能幾乎已達上限，也換取不了諒解。

且交通部呼籲民眾利用台鐵、客運等多元運具分流，似乎錯在旅客一窩蜂選擇搭乘高鐵，但問題是，旅客事前知道自己可能擠不上高鐵嗎？如果知道，旅客當然可以改搭台鐵、客運，或者改變行程。但如果已買好高鐵票、安排好時間，到了車站才發現人山人海，這時候再叫他「不要全部擠高鐵」，豈不為時已晚？

交通部不能以為喊出「分流」兩個字，就盡到責任。交通管理的意義，本來就是要預判人流、掌握需求、車票數控管等，在問題發生前做好準備。尤其連假是可以提前預測的交通尖峰，並非突如其來。

這次高鐵確實已經加開班次，也把現有運能幾乎全部用上，高鐵34組列車全數投入疏運，新列車也還要等到明年才陸續投入。這些都是客觀限制，但運能有上限，不代表應變只能到這裡。

中秋連假不是第一次，返鄉潮也不是第一次，接下來還會有無數次的連假，民眾期待的是交通部能夠超前部署，而不是只會事後補救。如果官方不記取教訓、全盤規畫及機動調整，未來恐怕還會繼續上演「人在囧途」的情節。