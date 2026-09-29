快訊

新北市選情激烈 盧秀燕證實「借將」幫李四川助陣

網紅志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

聽新聞
0:00 / 0:00

秋老虎發威今明熱如夏 這時轉濕涼 下周一強東北季風報到有感降溫

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天、明天白天高溫炎熱，東半部高溫31至33度，西半部、大台北地區有33至35度甚至局部36度或以上高溫機會。聯合報系資料照
今天、明天白天高溫炎熱，東半部高溫31至33度，西半部、大台北地區有33至35度甚至局部36度或以上高溫機會。聯合報系資料照

未來1周先熱後轉涼，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，延續西南風帶來的晴朗高溫天氣，今明兩天各地天氣穩定，僅山區午後有零星局部短暫陣雨。

今天、明天白天高溫炎熱，吳聖宇說，東半部高溫31至33度，西半部、大台北地區有33至35度甚至局部36度或以上高溫機會，白天走在戶外的感覺跟夏天差不多，夜晚清晨在中北部、東北部地區低溫23至25度，空曠地區有機會降到20至22度，南部、花東地區低溫25至27度，空曠地區有機會降到22至24度，日夜溫差較大。

周四下午開始微弱東北季風南下，他說，迎風面北部、東北部、東部雲量漸增多，晚間起在基隆北海岸、東北角、宜蘭等地有局部短暫陣雨機會，中南部晴到多雲，山區午後仍有局部熱對流降雨。白天溫度稍降但仍偏高，東半部高溫30至32度，西半部高溫32至34度，夜晚清晨低溫變化不大。

吳聖宇表示，周五東北季風較明顯，迎風面北部、東北部、花東地區雲量較多，北海岸、大台北東側、宜蘭、花東沿岸地區有短暫陣雨機會，中南部多雲到晴，山區午後仍有局部熱對流降雨。新竹以北到宜蘭、花蓮一帶稍涼，白天高溫27至29度，苗栗以南到台東地區高溫仍有31至33度，夜晚清晨中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到20至22度或以下。

周末期間仍是東北季風影響，不過強度較為減弱，吳聖宇表示，桃園、大台北、宜蘭到花蓮一帶雲量仍較多，偶有局部短暫陣雨，新竹以南到台東為多雲到晴，中南部山區午後有局部短暫陣雨機會。溫度變化不大，新竹以北到宜蘭、花蓮一帶高溫28至30度，苗栗以南到台東地區高溫31至33度，夜晚清晨中北部、東北部空曠地區有20至22度或以下低溫機會。

關於颱風消息，吳聖宇表示，本周後半在關島以東的熱帶洋面上將有新的颱風發展機會，不過大趨勢將是往北發展，距離台灣遙遠，且靠近過來的可能性偏低，預估對台灣天氣沒有影響。

他說，值得注意的是，下周一將有另一波較強的東北季風南下，涼冷空氣強度較強且南下後持續時間較長，可能會帶來較有感的降溫轉涼情況，後續預報變化值得觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

秋老虎 東北季風 高溫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今明晴熱飆36度留意年度大潮 周四東北季風報到北東變天

今連假收假日天氣晴朗適合出遊 周四起迎風面降雨增

開工日天氣熱！雙北等11縣市防高溫 10月1日東北季風影響轉雨

周四起東北季風增強北部、東半部轉雨 一張圖看雨怎麼下

相關新聞

三重少女遭父掛「畜生」牌遊街 衛福部：是服務中個案、父最重關3年

新北市三重區昨發生虐童案，一名父親違反保護令，對國中女兒施虐，讓其身上掛著小偷、畜生紙板於當地遊街，警方依違反保護令將其逮捕。外界質疑，少女受保護令保護，為何仍與父親同住，發生憾事？對此，衛福部保護司指出，本案原就由地方政府開案服務，涉違反保護令已屬刑案，將由檢警介入偵辦，最重可依「家暴法」處3年以下有期徒刑。

對號座竟被補票坐走？ 高鐵澄清非一位雙賣：腳痛旅客「空位搭乘」

中秋疏運剛落幕，台灣高鐵單日疏運量創下營運來最高峰，自由座車廂被擠爆，甚至外溢到一般對號座車廂。有對號座旅客誤闖自由座車廂，等到終於可以回到座位時，卻發現位子已被他人補票坐走，質疑是否超賣。對此，高鐵否認，強調非「一位雙賣」，而是針對腳痛旅客透過補票，安排「空位搭乘」。

高鐵塞爆、國道狂堵…連假交通崩 民怨炸鍋

中秋四天連假高鐵塞爆、國道成大型停車場，全民出行成了「逃難記」，民怨炸鍋，直到昨天收假日，連假前出訪德國的交通部長陳世凱才露臉。陳世凱說，他在德國時都在線上坐鎮指揮，連假四天他人在台灣，「坐鎮不是一定要坐在辦公室」，交通部最大目標是不要讓旅客滯留，有達到這目標，他並呼籲民眾可多利用多元運具，不要都擠在單一運具上。

【重磅快評】中秋連假上演「人在囧途」 交通部難卸責

中秋、教師節四天連假，大眾運輸系統亂象叢生，尤其是高鐵，民眾返鄉、北返有如逃難。自由座擠不上，對號座車廂站滿旅客，甚至因部分民眾進入商務車廂引發抱怨。

植牙孤兒／低價植牙做一半 病患求助無門

主打平價植牙的「雅德思」牙科集團於八月爆發營運危機，不少植牙療程做到一半的病患求助無門，在社群平台成立「雅德思療程中斷患者互助平台」，成員超過兩百人。一名牙醫師說，依照行規，絕大部分同業不會接手照顧其他診所患者，這些個案恐成「植牙孤兒」。

秋老虎發威今明熱如夏 這時轉濕涼 下周一強東北季風報到有感降溫

未來1周先熱後轉涼，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，延續西南風帶來的晴朗高溫天氣，今明兩天各地天氣穩定，僅山區午後有零星局部短暫陣雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。