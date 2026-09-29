秋老虎發威今明熱如夏 這時轉濕涼 下周一強東北季風報到有感降溫

未來1周先熱後轉涼，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，延續西南風帶來的晴朗高溫天氣，今明兩天各地天氣穩定，僅山區午後有零星局部短暫陣雨。

今天、明天白天高溫炎熱，吳聖宇說，東半部高溫31至33度，西半部、大台北地區有33至35度甚至局部36度或以上高溫機會，白天走在戶外的感覺跟夏天差不多，夜晚清晨在中北部、東北部地區低溫23至25度，空曠地區有機會降到20至22度，南部、花東地區低溫25至27度，空曠地區有機會降到22至24度，日夜溫差較大。

周四下午開始微弱東北季風南下，他說，迎風面北部、東北部、東部雲量漸增多，晚間起在基隆北海岸、東北角、宜蘭等地有局部短暫陣雨機會，中南部晴到多雲，山區午後仍有局部熱對流降雨。白天溫度稍降但仍偏高，東半部高溫30至32度，西半部高溫32至34度，夜晚清晨低溫變化不大。

吳聖宇表示，周五東北季風較明顯，迎風面北部、東北部、花東地區雲量較多，北海岸、大台北東側、宜蘭、花東沿岸地區有短暫陣雨機會，中南部多雲到晴，山區午後仍有局部熱對流降雨。新竹以北到宜蘭、花蓮一帶稍涼，白天高溫27至29度，苗栗以南到台東地區高溫仍有31至33度，夜晚清晨中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到20至22度或以下。

周末期間仍是東北季風影響，不過強度較為減弱，吳聖宇表示，桃園、大台北、宜蘭到花蓮一帶雲量仍較多，偶有局部短暫陣雨，新竹以南到台東為多雲到晴，中南部山區午後有局部短暫陣雨機會。溫度變化不大，新竹以北到宜蘭、花蓮一帶高溫28至30度，苗栗以南到台東地區高溫31至33度，夜晚清晨中北部、東北部空曠地區有20至22度或以下低溫機會。

關於颱風消息，吳聖宇表示，本周後半在關島以東的熱帶洋面上將有新的颱風發展機會，不過大趨勢將是往北發展，距離台灣遙遠，且靠近過來的可能性偏低，預估對台灣天氣沒有影響。

他說，值得注意的是，下周一將有另一波較強的東北季風南下，涼冷空氣強度較強且南下後持續時間較長，可能會帶來較有感的降溫轉涼情況，後續預報變化值得觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。