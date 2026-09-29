快訊

新北市選情激烈 盧秀燕證實「借將」幫李四川助陣

網紅志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

聽新聞
0:00 / 0:00

台南街頭驚見巨型神獸 金獅「鏹鏹」翻滾、舔腳萌翻遊客

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在仁德大甲慈濟宮。圖／台南市文化局提供
台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在仁德大甲慈濟宮。圖／台南市文化局提供

台南街頭近日出現一群「巨型金獅」，有的坐在廟前迎客、有的翻滾伸懶腰，還有一隻躲在廟門邊舔腳，模樣逗趣吸睛。這是台南市文化局文化資產管理處以傳統金獅陣為原型，打造文化IP「鏹鏹」，目前6款大型氣膜已進駐6間宮廟，為10月3日至11日登場的「鏹鏹帶你尋寶去」活動暖身。

文化資產管理處表示，「鏹鏹」取材自台南傳統藝陣中的金獅，設定為活潑直率的角色，只要聽見鑼鼓聲就精神百倍，還喜歡閃閃發亮的東西、漂亮的花及熱鬧氣氛。透過角色造型、個性及故事設定，將傳統藝陣中的神獸轉化為文化IP，希望讓民眾從認識鏹鏹開始，進一步接觸台南藝陣、宮廟及民俗文化。

目前6款大型鏹鏹分別進駐大觀音亭暨祀典興濟宮、台灣首廟天壇、開隆宮、台灣府城隍廟、仁德大甲慈濟宮及喜樹代天府萬皇宮，依各宮廟空間呈現坐姿、翻滾、伸懶腰、舔腳、張開雙手及轉身等不同造型。

其中，大觀音亭暨祀典興濟宮前的坐姿鏹鏹高達6公尺，與廟埕、古蹟建築及周邊街巷形成趣味互動畫面，成為近期街頭吸睛焦點。

文化局長黃雅玲表示，台南擁有豐富的傳統藝陣及宮廟文化，此次將金獅轉化為文化IP，並讓大型鏹鏹直接走進宮廟，希望文化轉譯不只停留在角色設計，而是回到孕育藝陣及信仰的文化場域，吸引不同世代走進宮廟、認識地方文化。

「鏹鏹帶你尋寶去」將於10月3日至11日登場，串聯台南12間宮廟，透過尋寶地圖、遊戲及走讀活動，引導民眾循著鏹鏹足跡探索宮廟與街區。文資處表示，未來也將持續運用文化IP及多元活動，推動傳統藝陣與文化資產轉譯及推廣，讓民眾以不同方式接觸台南文化資產。

台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在大觀音亭暨祀典興濟宮。圖／台南市文化局提供
台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在大觀音亭暨祀典興濟宮。圖／台南市文化局提供

台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在台灣府城隍廟。圖／台南市文化局提供
台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在台灣府城隍廟。圖／台南市文化局提供

台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在開隆宮。圖／台南市文化局提供
台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在開隆宮。圖／台南市文化局提供

台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在喜樹代天府萬皇宮。圖／台南市文化局提供
台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在喜樹代天府萬皇宮。圖／台南市文化局提供

台南 遊客 宮廟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南孔廟秋祭祭孔登場 「拔牛毛」今年換成智慧小物

遠東巨城「寵愛自己」街藝狂歡10月光輝上場

屏東觀光赴日推廣再下一城 推介會接力東京旅展

2026教師節祭孔大典登場！台南孔廟360週年「禮虎LiHo」御守、智慧糕免費帶回家

相關新聞

三重少女遭父掛「畜生」牌遊街 衛福部：是服務中個案、父最重關3年

新北市三重區昨發生虐童案，一名父親違反保護令，對國中女兒施虐，讓其身上掛著小偷、畜生紙板於當地遊街，警方依違反保護令將其逮捕。外界質疑，少女受保護令保護，為何仍與父親同住，發生憾事？對此，衛福部保護司指出，本案原就由地方政府開案服務，涉違反保護令已屬刑案，將由檢警介入偵辦，最重可依「家暴法」處3年以下有期徒刑。

對號座竟被補票坐走？ 高鐵澄清非一位雙賣：腳痛旅客「空位搭乘」

中秋疏運剛落幕，台灣高鐵單日疏運量創下營運來最高峰，自由座車廂被擠爆，甚至外溢到一般對號座車廂。有對號座旅客誤闖自由座車廂，等到終於可以回到座位時，卻發現位子已被他人補票坐走，質疑是否超賣。對此，高鐵否認，強調非「一位雙賣」，而是針對腳痛旅客透過補票，安排「空位搭乘」。

高鐵塞爆、國道狂堵…連假交通崩 民怨炸鍋

中秋四天連假高鐵塞爆、國道成大型停車場，全民出行成了「逃難記」，民怨炸鍋，直到昨天收假日，連假前出訪德國的交通部長陳世凱才露臉。陳世凱說，他在德國時都在線上坐鎮指揮，連假四天他人在台灣，「坐鎮不是一定要坐在辦公室」，交通部最大目標是不要讓旅客滯留，有達到這目標，他並呼籲民眾可多利用多元運具，不要都擠在單一運具上。

【重磅快評】中秋連假上演「人在囧途」 交通部難卸責

中秋、教師節四天連假，大眾運輸系統亂象叢生，尤其是高鐵，民眾返鄉、北返有如逃難。自由座擠不上，對號座車廂站滿旅客，甚至因部分民眾進入商務車廂引發抱怨。

植牙孤兒／低價植牙做一半 病患求助無門

主打平價植牙的「雅德思」牙科集團於八月爆發營運危機，不少植牙療程做到一半的病患求助無門，在社群平台成立「雅德思療程中斷患者互助平台」，成員超過兩百人。一名牙醫師說，依照行規，絕大部分同業不會接手照顧其他診所患者，這些個案恐成「植牙孤兒」。

秋老虎發威今明熱如夏 這時轉濕涼 下周一強東北季風報到有感降溫

未來1周先熱後轉涼，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，延續西南風帶來的晴朗高溫天氣，今明兩天各地天氣穩定，僅山區午後有零星局部短暫陣雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。