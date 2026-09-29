快訊

新北市選情激烈 盧秀燕證實「借將」幫李四川助陣

網紅志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋烤肉月餅吃太多腸胃抗議 嘉基中醫教3招「收假」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院中醫師謝明穎提醒，中秋連假大吃大喝後，應讓腸胃逐步恢復正常飲食與作息。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院中醫師謝明穎提醒，中秋連假大吃大喝後，應讓腸胃逐步恢復正常飲食與作息。圖／嘉義基督教醫院提供

中秋連假月餅、烤肉、柚子輪番上桌，不少人假期結束後出現胃脹、食慾下降、便秘或腹瀉等症狀。嘉義基督教醫院中醫師謝明穎表示，節日期間飲食量增加，加上晚睡、飲酒及作息改變，都可能增加腸胃負擔，建議從規律飲食、改變進食方式及增加活動量著手；若腹瀉、腹痛等症狀持續，仍須考量感染性腸胃炎並就醫。

謝明穎說，節後第一件事不是急著「清腸排毒」。有人前一天吃太多，隔天乾脆不吃，或大量飲用蔬果汁，希望快速清空腸胃，反而可能造成身體不適。較適當方式是恢復正常三餐，減少油炸、甜食及刺激性食物，選擇清淡、容易消化的餐點，並補充足夠水分。

第二招是調整「怎麼吃」。聚餐時常邊聊天邊進食，不知不覺吃下超過平常的份量，節後應恢復定時用餐、細嚼慢嚥，吃到七、八分飽即可，避免腸胃持續超量工作。

第三招則是飯後別急著躺下。謝明穎建議可從每天散步開始，避免餐後立即躺下或長時間久坐，藉由規律活動逐步恢復正常生活節奏。

茶飲方面，可用約10公克紫蘇葉加入1000c.c.熱水煮約10分鐘，再加少量檸檬汁；也可用山楂3公克、陳皮6公克，以800至1000c.c.熱水悶泡10至15分鐘。穴位則可適度按摩足三里、上巨虛、下巨虛及豐隆，作為日常調整。

謝明穎提醒，若只是短暫腹脹、食慾不佳，可先調整飲食與作息；但若持續或劇烈腹痛、反覆嘔吐、持續腹瀉、血便、黑便、發燒，或症狀遲未改善，不宜只靠食療或自行服藥，應就醫評估。

中醫師建議可適度按摩足三里、上巨虛、下巨虛及豐隆等穴位，幫助調整節後腸胃不適。圖／嘉義基督教醫院提供
中醫師建議可適度按摩足三里、上巨虛、下巨虛及豐隆等穴位，幫助調整節後腸胃不適。圖／嘉義基督教醫院提供

腸胃 月餅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋節吃太多！瘦瘦針非暴食後「贖罪券」 任意加碼用藥恐傷身

中秋連假急診患者增！單一醫院1天逾500人 不少人烤肉後腹痛、腹瀉

喝水就想尿、半夜頻跑廁所？ 醫揭「喝水方式」是關鍵 別一次喝過量

孩子發燒幾度要送醫？醫：別只盯體溫計「4大狀況」更重要

相關新聞

三重少女遭父掛「畜生」牌遊街 衛福部：是服務中個案、父最重關3年

新北市三重區昨發生虐童案，一名父親違反保護令，對國中女兒施虐，讓其身上掛著小偷、畜生紙板於當地遊街，警方依違反保護令將其逮捕。外界質疑，少女受保護令保護，為何仍與父親同住，發生憾事？對此，衛福部保護司指出，本案原就由地方政府開案服務，涉違反保護令已屬刑案，將由檢警介入偵辦，最重可依「家暴法」處3年以下有期徒刑。

對號座竟被補票坐走？ 高鐵澄清非一位雙賣：腳痛旅客「空位搭乘」

中秋疏運剛落幕，台灣高鐵單日疏運量創下營運來最高峰，自由座車廂被擠爆，甚至外溢到一般對號座車廂。有對號座旅客誤闖自由座車廂，等到終於可以回到座位時，卻發現位子已被他人補票坐走，質疑是否超賣。對此，高鐵否認，強調非「一位雙賣」，而是針對腳痛旅客透過補票，安排「空位搭乘」。

高鐵塞爆、國道狂堵…連假交通崩 民怨炸鍋

中秋四天連假高鐵塞爆、國道成大型停車場，全民出行成了「逃難記」，民怨炸鍋，直到昨天收假日，連假前出訪德國的交通部長陳世凱才露臉。陳世凱說，他在德國時都在線上坐鎮指揮，連假四天他人在台灣，「坐鎮不是一定要坐在辦公室」，交通部最大目標是不要讓旅客滯留，有達到這目標，他並呼籲民眾可多利用多元運具，不要都擠在單一運具上。

【重磅快評】中秋連假上演「人在囧途」 交通部難卸責

中秋、教師節四天連假，大眾運輸系統亂象叢生，尤其是高鐵，民眾返鄉、北返有如逃難。自由座擠不上，對號座車廂站滿旅客，甚至因部分民眾進入商務車廂引發抱怨。

植牙孤兒／低價植牙做一半 病患求助無門

主打平價植牙的「雅德思」牙科集團於八月爆發營運危機，不少植牙療程做到一半的病患求助無門，在社群平台成立「雅德思療程中斷患者互助平台」，成員超過兩百人。一名牙醫師說，依照行規，絕大部分同業不會接手照顧其他診所患者，這些個案恐成「植牙孤兒」。

秋老虎發威今明熱如夏 這時轉濕涼 下周一強東北季風報到有感降溫

未來1周先熱後轉涼，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，延續西南風帶來的晴朗高溫天氣，今明兩天各地天氣穩定，僅山區午後有零星局部短暫陣雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。