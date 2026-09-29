中秋烤肉月餅吃太多腸胃抗議 嘉基中醫教3招「收假」

中秋連假月餅、烤肉、柚子輪番上桌，不少人假期結束後出現胃脹、食慾下降、便秘或腹瀉等症狀。嘉義基督教醫院中醫師謝明穎表示，節日期間飲食量增加，加上晚睡、飲酒及作息改變，都可能增加腸胃負擔，建議從規律飲食、改變進食方式及增加活動量著手；若腹瀉、腹痛等症狀持續，仍須考量感染性腸胃炎並就醫。

謝明穎說，節後第一件事不是急著「清腸排毒」。有人前一天吃太多，隔天乾脆不吃，或大量飲用蔬果汁，希望快速清空腸胃，反而可能造成身體不適。較適當方式是恢復正常三餐，減少油炸、甜食及刺激性食物，選擇清淡、容易消化的餐點，並補充足夠水分。

第二招是調整「怎麼吃」。聚餐時常邊聊天邊進食，不知不覺吃下超過平常的份量，節後應恢復定時用餐、細嚼慢嚥，吃到七、八分飽即可，避免腸胃持續超量工作。

第三招則是飯後別急著躺下。謝明穎建議可從每天散步開始，避免餐後立即躺下或長時間久坐，藉由規律活動逐步恢復正常生活節奏。

茶飲方面，可用約10公克紫蘇葉加入1000c.c.熱水煮約10分鐘，再加少量檸檬汁；也可用山楂3公克、陳皮6公克，以800至1000c.c.熱水悶泡10至15分鐘。穴位則可適度按摩足三里、上巨虛、下巨虛及豐隆，作為日常調整。

謝明穎提醒，若只是短暫腹脹、食慾不佳，可先調整飲食與作息；但若持續或劇烈腹痛、反覆嘔吐、持續腹瀉、血便、黑便、發燒，或症狀遲未改善，不宜只靠食療或自行服藥，應就醫評估。