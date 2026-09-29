花蓮凌晨地牛翻身規模5.0 專家：震央近1920年花蓮8.2強震

今天凌晨2時地牛翻身，芮氏規模達5.0，觸發國家級警報。震央附近的花蓮縣收到告警通知，地震測報中心呼籲，未來3天仍需留意規模4.5至5的餘震。不過專家一看震央表示，和1920年的花蓮8.2強震位置相似，統計更發現此處是全台地震最好發區。

今天凌晨2時20分，花蓮縣政府東南方海上發生一起規模5.0地震，地震深度僅16.3公里，屬於淺層地震。各地最大震度為3級，出現在花蓮水璉及花蓮市，台東長濱、南投奧萬大、台中梨山及彰化鹿港也有2級。

地震測報中心主任吳健富表示，這起地震由於深度較淺，預測資料規模達5.0、花蓮市最大震度達4級以上，因此對花蓮縣發布國家級警報。3天內仍需留意有4.5至5.0的餘震發生。

吳健富指出，這起地震與板塊活動有關，此處為菲律賓海板塊往西北擠壓碰撞隱沒帶，震央深度由淺至深皆有可能，為地震好發帶，全台70%地震集中於此，規模5.0地震「算是比較頻繁」。

地震專家郭鎧紋表示，統計顯示若將台灣經緯度切割成20格來看，這次地震的震央屬於全台地震最多的區域，1900年迄今規模5.0以上地震已有299個、6.0以上66個，7.0以上更達10個。其中，1920年發生的8.2強震震央也位於此，與此次5.0地震震央位置相當接近。

吳健富表示，此處隱沒位置孕震能量範圍較大，常態性的地震，且活動的相當劇烈，屬於能量快速累積、快速釋放區域。但今天這起規模5.0地震與1920年的8.0地震，能量差了30*30*30倍，再加上1920年這起地震深度較深，因此並不會將兩起地震相互比較。

本次地震震央處於地震好發區，1900年迄今規模7.0以上的地震達10個。圖／郭鎧紋提供

本次地震震央處於地震好發區，1900年迄今規模5.0以上的地震達299個。圖／郭鎧紋提供