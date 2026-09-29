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心臟病居國人十大死因第2位 醫：每周中等強度運動至少150分鐘

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局持續推廣「722量血壓」，也就是連續7天，每天 2 個時段，分別在早上起床後以及晚上睡覺前各量一回，以及每次量 2 遍取平均值，掌握血壓變化趨勢。圖／台中市政府提供
台中市衛生局持續推廣「722量血壓」，也就是連續7天，每天 2 個時段，分別在早上起床後以及晚上睡覺前各量一回，以及每次量 2 遍取平均值，掌握血壓變化趨勢。圖／台中市政府提供

今天是「世界心臟日（World Heart Day）」，世界心臟聯盟（WHF） 今年延續「Don’t Miss a Beat」主題，提醒民眾別忽略每一次心臟發出的健康警訊。台中市政府衛生局表示，衛生福利部去年十大死因統計，心臟疾病仍高居國人十大死因第2位，僅次於惡性腫瘤；呼籲民眾掌握「均衡飲食、規律運動、定期檢測」的護心3招，並養成量血壓習慣，從日常生活及早掌握心血管風險，守護每一次珍貴心跳。

衛生局長曾梓展說，心臟健康與日常生活習慣息息相關，市民可從「護心3招」做起。第一招均衡飲食，指的是掌握少鹽、少油、少糖原則，多攝取蔬果及全穀類。第二招規律運動是每周至少進行150分鐘中等強度運動。第三招定期檢測，則是透過三高檢測、心房顫動篩檢及成人健康檢查等方式，掌握自身健康狀況，及早發現潛在風險因子。

他說，衛生局也持續推廣「722量血壓」，也就是連續7天，每天 2 個時段，分別在早上起床後以及晚上睡覺前各量一回，以及每次量 2 遍取平均值，掌握血壓變化趨勢。另也鼓勵符合資格的市民善用政府補助成人健康檢查，透過血糖、血脂、腎功能等項目了解自身健康狀況。而且，定期量測與檢查的目的不只是取得數字，更重要的是及早掌握異常、適時尋求專業醫療協助。

曾梓展說，市府持續推動「三高防治」、「健康飲食與體重管理」及「運動健康促進」等政策，並透過跨局處合作營造友善運動及健康飲食環境，從預防、篩檢到健康促進多管齊下，讓市民「動得方便、吃得健康、檢測更容易」，將健康管理落實於日常生活。

他說，除了養成健康飲食、規律運動及定期檢測習慣，平時也應留意身體發出的警訊，如出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸或暈眩等異常情形，應盡速尋求專業醫療協助。

心臟病 運動 衛生局

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