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中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

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連假塞爆挨轟 陳世凱：回台途中我在掌握都沒睡 明邀高鐵、台鐵檢討

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
交通部長陳世凱表示，明天將邀集高鐵、台鐵、國道客運及航空等相關單位召開檢討會議，希望改善下一次連假疏運安排，讓旅客有更好的乘車體驗。
交通部長陳世凱表示，明天將邀集高鐵、台鐵、國道客運及航空等相關單位召開檢討會議，希望改善下一次連假疏運安排，讓旅客有更好的乘車體驗。

中秋連假首日，高鐵、國道湧現大量人車潮，交通部長陳世凱先前赴德國出席軌道展，遭疑未坐鎮疏運。陳世凱今天受訪澄清，4天連假期間他都在台灣，即使人在飛機上，也持續透過手機掌握各運具狀況。交通部明天將邀集高鐵、台鐵、國道客運及航空等單位召開檢討會議，改善後續連假疏運。

陳世凱表示，昨天連假收假，車站人潮較多，但整體返工疏運仍算順利。他昨天也實際從台中開車返回台北，車程約2小時，高速公路路況相當順暢。不過，高鐵24日確實出現壅塞情形，不僅第一線同仁承受龐大壓力，旅客搭乘感受也不佳，交通部將與高鐵公司討論是否有更完善的疏運方案，希望讓旅客未來搭乘時更加舒適，避免過度擁擠。

針對外界質疑連假期間未坐鎮指揮，陳世凱澄清，4天連假期間他都在台灣，赴德是重要公務行程，台灣交通疏運同樣是重要工作，兩者都要兼顧。出差行程相當緊湊，他完成重要會議及活動後便立即趕回台灣；交通部疏運指揮也可透過網路連線各運具行控中心，即使人在飛機上，他仍透過手機掌握各項運具狀況，遇有需求也會即時調派加班車。

陳世凱說，他要特別感謝各運輸單位第一線同仁，這幾天大家承受相當大的疏運壓力，能投入疏運的車輛幾乎全數上線，可加班的人員也全力投入。此次中秋連假長達4天，各景區及遊樂園旅客人數較過去成長逾6成，交通運輸體系第一線同仁相當辛苦，他要特別向所有投入疏運工作的人員表達感謝。

陳世凱強調，交通部也聽到旅客反映壅塞，明天將邀集高鐵、台鐵、國道客運及航空等相關單位召開檢討會議，希望改善下一次連假疏運安排，讓旅客有更好的乘車體驗。此次疏運雖然都讓民眾順利抵達目的地，但過程中仍較為擁擠，對造成旅客不便表達歉意，交通部會持續檢討改進。

陳世凱 台鐵 高鐵

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