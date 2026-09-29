世台聯合基金會循環經濟綠色金融論壇 台灣經驗接軌世界

世台聯合基金會在2026紐約氣候週期間，舉辦「循環經濟與綠色金融」論壇，來自美國及台灣的金融、環保與藝術界人士，分享籌募資源與擴大應用的經驗，讓台灣經驗接軌世界。

世台聯合基金會（STUF United Fund）25日在紐約總部舉辦「循環經濟與綠色金融：從循環材料到氣候資本，擴大亞洲與美國淨零夥伴關係」論壇，金融、產業、學界及民間組織代表討論永續創新籌募資金、產業應用，創造台美合作機會等議題。

世台聯合基金會發布新聞稿指出，駐紐約辦事處長李志強出席活動，基金會亞太中心理事長林敬倫分享世台聯合基金會推動國際交流與永續合作方向。氣候議題牽涉政策、資金與產業轉型，需要不同領域共同參與；世台聯合基金會透過紐約氣候週（ClimateWeek NYC），讓各方面對面交流。

金管會駐紐約代表辦事處主任李盈欣及約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）金融科技教授奧德利（David Audley），在活動中分享金融領域專業觀點。

新聞稿指出，永續技術與循環方案從研發、驗證到擴大應用，各階段都需資金與合作夥伴。論壇將金融議題置於產業轉型脈絡，探討如何讓具潛力氣候議題方案取得發展資源，讓資金端更瞭解技術效益與應用需求。

循環材料場次由資源循環產業推動協會產學合作委員會召集人呂東璇、新群鼎實業董事長吳秀芬等人分享觀點。從材料回收與再利用，到技術進入產業流程，建立可持續商業模式，循環經濟須同時回應市場需求。

活動同時結合版畫藝術家楊忠銘的作品，參加者透過藝術作品感受材料的不同面貌，為永續與循環的討論增添另一種視角。

世台聯合基金會指出，未來將持續串連台灣與國際夥伴，推動金融、產業、學界及民間組織跨領域交流，讓紐約氣候週期間展開的對話，逐步發展為具體合作項目。