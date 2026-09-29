7-ELEVEN 開出11名發票大獎得主！最低花10元就抱走200萬元

7-ELEVEN配合財政部最新一期2026年7~8月統一發票開獎活動，開出五張千萬特別獎、兩張200萬特獎、四張雲端發票專屬獎1百萬，共有11名幸運兒成為百萬富翁。大獎名單中有1位幸運兒只花27元使用列印服務就中1,000萬元、還有一名僅花10元影印就中200萬。

統一超商統計有五位消費者獲得千萬大獎！一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN中同門市花29元購買零食；一人在台北市中正區的7-ELEVEN鑫華福門市花27元影印；一人在台北市信義區的7-ELEVEN市運門市花139元購買CITY CAFE、民生用品；一人在台中市梧棲區的7-ELEVEN大排門市花100元購買民生用品；一人在高雄市鳳山區的7-ELEVEN頂寶門市花33元購買鮮食。

另外，還有兩位獲得200萬特獎！一人在台北市內湖區的7-ELEVEN民湖門市花149元購買民生用品、冰品；一人在台北市松山區的7-ELEVEN民復門市花10元影印。

四位雲端發票專屬獎100萬得主！一人在基隆市七堵區的7-ELEVEN六工門市花39元購買零食；一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN龍學門市花213元購買冷凍食品、零食、飲品、購物袋； 一人在新北市板橋區的7-ELEVEN大庭門市花58元購買鮮食；一人在高雄市大寮區的7-ELEVEN山頂門市花189元購買民生用品。

7-ELEVEN提醒，2026年5~6月期尚有超過20萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的民眾，在115年11月5日前持OPENPOINT APP發票日誌就近到7-ELEVEN門市完成列印，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。