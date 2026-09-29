對號座竟被補票坐走？ 高鐵澄清非一位雙賣：腳痛旅客「空位搭乘」

中秋疏運剛落幕，台灣高鐵單日疏運量創下營運來最高峰，自由座車廂被擠爆，甚至外溢到一般對號座車廂。有對號座旅客誤闖自由座車廂，等到終於可以回到座位時，卻發現位子已被他人補票坐走，質疑是否超賣。對此，高鐵否認，強調非「一位雙賣」，而是針對腳痛旅客透過補票，安排「空位搭乘」。

中秋4天連假全國鐵公路交通量暴增，台灣高鐵34組列車全投入疏運、量能開到最大，卻仍問題頻傳。先是商務車廂遭自由座旅客擅闖惹怨氣，一般車廂也因站滿自由座旅客，將走道擠得水洩不通，讓對號座旅客難以走到自己的座位。

周日北上160車次，有旅客因壓線上車，關門前就進擠進車內，發現誤闖自由座車廂。又由於人潮眾多，難以移動到自己購買的對號座車廂，因此一路從左營站到台中後，趕緊下車從車外移動。

旅客表示，原以為到對號座車廂終於能夠坐下休息，沒想到卻發現有其他乘客已經入座，且不願起身讓位，只說自己已經補票搭乘。讓旅客質疑，原來看到位子是空的，就可以把已經賣掉的對號座用補票的方式再賣一次嗎？「要是我只是去上廁所上很久怎麼辦？」

遭質疑超賣、一位兩賺，高鐵公司說，因同車另一名旅客腳痛，無法前往自由座車廂，故請列車長協助補票，於對號座「空位搭乘」。

高鐵公司表示，列車長因發現該對號座位無人就座，故優先引導腳痛旅客前往入座，並非「一位雙賣」。後續列車長接獲原座位旅客反映，亦立即安排旅客其他座位。

高鐵公司致歉，感謝旅客體諒，將座位讓給腳痛旅客。強調為服務確有座位需求的旅客，於列車發車後，自由座旅客可透過補票方式「空位搭乘」，入坐對號座車廂，並非指定座位。