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今明秋老虎盤據 吳德榮：周五起水氣增 關島東方恐有大型颱風發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天受高壓影響，各地持續晴朗穩定，白天全台最高氣溫達36度，白天熱夜微涼，日夜溫差大。聯合報系資料照
今、明兩天受高壓影響，各地持續晴朗穩定，白天全台最高氣溫達36度，白天熱夜微涼，日夜溫差大。聯合報系資料照

今、明兩天受高壓影響，各地持續晴朗穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，白天全台最高氣溫達36度，白天熱夜微涼，日夜溫差大。中午前後慎防紫外線過量及危險級。今天北部21至36度、中部21至36度、南部22至36度、東部20至35度。

吳德榮表示，周四起水氣稍增，各地仍晴時多雲，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。北台氣溫微降，各地白天仍偏熱，早晚涼。周五至周日水氣增多，北部、東半部偶有局部短暫雨，山區午後亦有局部短暫降雨的機率；氣溫略下降，中南部白天仍偏熱，各地早晚偏涼。下周一東北季風增強，迎風面轉有雨，氣溫漸降。

關於颱風消息，他說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱舒力基在日本南方海面，持續減弱中，向東北前進，跟日本有段距離。歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，關島東方有熱帶系統醞釀，將發展為大型颱風；模擬路徑以偏北機率最高，無侵台機率。不過模式將繼續調整，尚待持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，中颱舒力基在日本南方海面，持續減弱中，向東北前進，跟日本有段距離。歐洲模式系集模擬（右圖）顯示，關島東方有熱帶系統醞釀，將發展為大型颱風；模擬路徑以偏北機率最高。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，中颱舒力基在日本南方海面，持續減弱中，向東北前進，跟日本有段距離。歐洲模式系集模擬（右圖）顯示，關島東方有熱帶系統醞釀，將發展為大型颱風；模擬路徑以偏北機率最高。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 秋老虎 關島

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