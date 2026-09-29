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中秋節吃太多！瘦瘦針非暴食後「贖罪券」 任意加碼用藥恐傷身

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部新營醫院家醫科醫師侯昂廷指出，瘦瘦針不是節慶暴食後「贖罪券」，任意加碼用藥恐傷身。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院家醫科醫師侯昂廷指出，瘦瘦針不是節慶暴食後「贖罪券」，任意加碼用藥恐傷身。記者謝進盛／翻攝

不少人在中秋連假因月餅、烤肉接連下肚，體重明顯飆升，為抑制體態，不少人急著打「瘦瘦針」主意，藉此消滅熱量。醫師提醒，瘦瘦針不是節慶暴食後的「贖罪券」，任意加碼用藥恐傷身。

衛福部新營醫院家醫科醫師侯昂廷指出，連假後突覺小腹隆起，未必全是脂肪堆積。短期內大量攝取高鹽、碳水化合物、酒精及含糖飲料，常伴隨嚴重水分滯留；加上進食份量遽增、排便習慣改變，腸胃內容物囤積更容易引發腹脹，當務之急是避免熱量繼續疊加。

他指出，坊間誤認打一劑瘦瘦針，小腹48小時就能消，他強調，合法減重藥物必須納入完整長期治療計畫，從未有「多吃一次、打一針抵銷」機制，單次注射絕不可能瞬間溶解腹部脂肪。

其次，不少人抱持「連假吃太多，自行多打一劑贖罪」偏差心態。侯昂廷強調，藥物劑量與頻率均須經專科醫師評估，擅自增量或混用不同機轉藥物，不僅無法快速甩肉，更可能引發劇烈噁心、嘔吐等嚴重副作用，若有體重管理需求者應由醫師審慎評估。

他指出，連假後腹部若明顯隆起，且合併持續劇烈腹痛、反覆嘔吐、排便異常或血便黑便等症狀，絕不能輕忽為「單純吃太飽」，務必速就醫。

中秋節 瘦瘦針 月餅

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