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27元影印爽中千萬！7-ELEVEN統一發票開出11張大獎 幸運門市一次看

憤怒演算法 萬筆貼文獨家揭密Threads仇恨值從何而來？

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27元影印爽中千萬！7-ELEVEN統一發票開出11張大獎 幸運門市一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
發票存入uniopen會員載具還能創造第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
發票存入uniopen會員載具還能創造第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供

統一發票對獎囉！財政部9月25日公布2026年7～8月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN此次共開出5張1,000萬元特別獎、2張200萬元特獎，以及4張雲端發票專屬100萬元獎，合計11名幸運兒抱走百萬元以上大獎。其中有幸運民眾僅花27元使用列印服務就中1,000萬元、還有一名僅花10元影印就中200萬，超低消費就中大獎，讓人直呼太幸運。

此次5張千萬特別獎分別開在桃園、台北、台中及高雄。桃園市中壢區7-ELEVEN中同門市有消費者花29元購買零食中1,000萬元；台北市中正區7-ELEVEN鑫華福門市則有民眾花27元影印中千萬大獎；台北市信義區7-ELEVEN市運門市有消費者花139元購買CITY CAFE及民生用品；台中市梧棲區7-ELEVEN大排門市有民眾花100元購買民生用品；高雄市鳳山區7-ELEVEN頂寶門市則有消費者花33元購買鮮食，都幸運獲得千萬大獎。

200萬元特獎同樣出現超低消費中獎案例。台北市內湖區7-ELEVEN民湖門市有消費者花149元購買民生用品、冰品中獎；另一位幸運兒則在台北市松山區7-ELEVEN民復門市僅花10元影印，就抱走200萬元。

此外，本期7-ELEVEN還開出4張雲端發票專屬100萬元獎，分別為基隆市七堵區7-ELEVEN六工門市39元零食消費、桃園市中壢區7-ELEVEN龍學門市213元冷凍食品、零食、飲品及購物袋消費、新北市板橋區7-ELEVEN大庭門市58元鮮食消費，以及高雄市大寮區7-ELEVEN山頂門市189元民生用品消費。總計11名消費者幸運抱走百萬元以上獎金。

隨著本期發票開獎，7-ELEVEN也提醒消費者趕快檢查手邊發票，尤其平時使用uniopen會員載具、到7-ELEVEN消費的民眾，更別忘了確認是否中獎。財政部公布，本期統一發票兌領獎期間為10月6日至2027年1月5日；雲端發票則可透過相關載具及兌獎工具掌握中獎資訊。

於uniopen會員載具可使用通路消費的會員，只要打開OPENPOINT APP「發票日誌」，就能集中查看消費發票資訊，還能化身會員對獎小幫手，只要綁定手機條碼載具，每逢單數月25日就會自動協助對獎，減少漏掉中獎發票的機會。除此之外，發票存入uniopen會員載具還有第二次抽獎機會，每期加碼抽出400萬點OPENPOINT點數，本期已於9月25日開獎，會員可至發票日誌中的橘色「uniopen會員載具抽獎」按鈕查詢，中獎點數領取期限至11月20日。

7-ELEVEN也分享中獎發票的「獎金放大」玩法，若民眾對中六獎200元、雲端800元或500元獎項，可在OPENPOINT APP發票日誌點選中獎發票，再按下「前往賣場」，即可進入「行動隨時取－中獎發票專屬賣場」，從超過30種CITY系列飲品、冰品及飲料等商品組合中選購，部分優惠組合可讓中獎金額發揮更高價值。

7-ELEVEN也提醒，2026年5～6月期仍有超過20萬張uniopen會員載具中獎發票尚未完成列印，尚未兌獎的民眾，應在11月5日前持OPENPOINT APP發票日誌前往就近門市，透過ibon完成列印。千元以下中獎發票可在7-ELEVEN門市兌換商品或將獎金儲值至icash Pay、icash2.0、餘額卡，並可享5～10%回饋。

本期發票有一名幸運兒在台北市中正區的7-ELEVEN鑫華福門市花27元影印就中千萬大獎。圖／7-ELEVEN提供
本期發票有一名幸運兒在台北市中正區的7-ELEVEN鑫華福門市花27元影印就中千萬大獎。圖／7-ELEVEN提供

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