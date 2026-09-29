小七發票開出5個千萬獎！27元影印、29元買零食都中獎

財政部公布2026年7、8月期統一發票中獎號碼，統一超商（7-ELEVEN）本期一口氣開出5名千萬元特別獎得主，其中最低僅花27元影印就抱走千萬元；另有2名消費者中200萬元特獎、4名獲得雲端發票專屬100萬元獎，合計開出11名百萬元以上大獎得主。

統一超商表示，本期5名千萬元特別獎得主中，小額消費就中大獎的幸運兒不少。一名消費者在桃園市中壢區7-ELEVEN中同門市花29元購買零食；另一人在台北市中正區鑫華福門市僅花27元影印，雙雙抱走千萬元。

其餘3名千萬元得主，一人在台北市信義區市運門市花139元購買CITY CAFE及民生用品；一人在台中市梧棲區大排門市花100元購買民生用品；另一人則在高雄市鳳山區頂寶門市花33元購買鮮食。

200萬元特獎方面，7-ELEVEN本期開出2名得主，其中一人在台北市內湖區民湖門市花149元購買民生用品及冰品；另一人在台北市松山區民復門市僅花10元影印，就幸運抱走200萬元，也是本期統一超商百萬元以上中獎者中消費金額最低的一筆。

雲端發票專屬100萬元獎則開出4名得主。一人在基隆市七堵區六工門市花39元購買零食；一人在桃園市中壢區龍學門市消費213元，購買冷凍食品、零食、飲品及購物袋；一人在新北市板橋區大庭門市花58元購買鮮食；另一人則在高雄市大寮區山頂門市花189元購買民生用品。