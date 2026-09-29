周五變天！賈新興曝彩雲颱風最快生成時間 下周一強東北季風接力發威

持續晴朗微熱好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周五起將有微弱東北風報到，下周一起更有一波偏強東北季風接力發威，北台灣濕涼有雨，同時10月初洋面上也有熱帶系統發展。

短期天氣方面，他說，周五前，全台天氣維持相對穩定，中午體感依然有點熱，降雨非常零散，僅午後山區有零星短暫陣雨。第一波微弱東北風周五率先報到，受微弱東北風南下影響，新竹以北及宜蘭氣溫稍降，白天高溫稍退，清晨與夜晚微有涼意，迎風面雲量漸多。

賈新興表示，第二波偏強東北季風將自下周一起至下周六影響，北台灣早晚偏涼。迎風面降雨顯著，特別是在下周一至下周二，受水氣與地形抬升，桃園以北及宜蘭降雨偏多，出門務必隨身攜帶雨具，留意行車安全。

此外，緊盯熱帶洋面雙系統，賈新興表示，模式持續顯示在周五至周六，有彩雲颱風生成的機率。緊接著在周日至下周一，需持續追蹤是否有來自中太平洋的「跨界颱風」跨越換日線移入。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。