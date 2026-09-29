全台炎熱上看36度高溫 周四變天北東轉雨降溫 10月初颱風可能路徑曝

今明兩天西南風影響，整體大氣環境相對穩定、水氣偏少，各地大多維持晴時多雲的天氣，整體降雨機會不高。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，白天各地氣溫偏熱，高溫普遍可達33至35度，大台北盆地、西部內陸及花東縱谷一帶有36度左右高溫機會，中午前後體感相當炎熱，戶外活動要做好防曬並多補充水分。

午後受到熱力作用影響，各地山區仍有零星短暫陣雨發展機會，他說，不過整體對流範圍有限，平地大多可以維持穩定天氣。

他說，周四起至周末隨北方高壓南下，台灣將轉為東北季風增強影響，天氣就會出現一波較明顯的轉變。北部及東部雲量增多並逐漸有短暫陣雨機會；中南部位於背風側，影響相對有限，仍以多雲或晴為主，僅午後山區有局部短暫陣雨機會。

這波東北季風並沒有明顯強冷空氣南下，不過，林孝儒表示，北部及東北部受雲量增多及局部降雨影響，白天高溫將由目前34至36度降至28至31度左右，炎熱感會明顯緩和。中南部降溫幅度較小，高溫仍有32至35度，感受仍偏熱。周四起台灣南北天氣差異開始比較大，北部、東部高溫下降且有局部降雨，而中南部則持續穩定偏熱天氣。

至於颱風消息，林孝儒表示，目前舒力基颱風已移動至日本南方海面，並持續遠離台灣，東半部及北部沿海長浪也已明顯減弱。

另外，他說，10月初西北太平洋仍有熱帶系統發展跡象，後續有進一步增強甚至發展為颱風的可能，目前預報以在遠洋北上的機率較高，對台灣直接影響偏低。整體而言，10月初台灣附近仍將以東北季風環境為主，未來留意最新的北方高壓強弱及熱帶系統的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。