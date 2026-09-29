嘉義懸日連3天登場 攝影達人曝時間、私房取景點與技巧

嘉義市西區民族路文化路以西路段，今天起至10月1日連續3天迎來「懸日」景象，夕陽將沿著筆直街道緩緩落下。攝影達人洪年宏表示，最佳拍攝時間約在傍晚5時至5時30分，手機、相機使用自動模式就能拍出好畫面，關鍵反而是構圖與取景，並提醒追景民眾不要為了搶畫面進入車道。

氣象預報顯示，嘉義市民族路懸日今天至10月1日登場，最佳觀賞時段依序為今天下午5時11分至31分、明天下午5時15分至35分、10月1日下午5時18分至38分，夕陽抵達街道中心時間每天約往後推遲3至4分鐘。若天候良好、沒有雲層遮蔽，前後約10分鐘都適合觀賞及拍攝。

洪年宏說，其實早在9月29日前，就已有攝影同好陸續到嘉義市區勘景，希望事先掌握夕陽落下的位置、最佳拍攝角度與時間，為正式登場的懸日做準備。嘉義市街道呈棋盤式分布，道路筆直，加上兩側建築形成天然框景，夕陽從街道盡頭落下，近年經攝影愛好者分享，也逐漸帶起追日風潮。

除了民族路文化路以西路段，洪年宏也推薦幾處取景位置，包括垂楊路崇文國小前人行陸橋、民族路與啟明路口；若想把嘉義市地標一起拍進畫面，也可從中山路噴水圓環附近尋找角度，利用街景與夕陽搭配出不同構圖。

洪年宏表示，拍攝技巧其實不用太複雜，手機或相機採自動模式即可，真正影響照片效果的是取景位置及構圖。不過夕陽光線仍相當強烈，觀賞時可配戴深色眼鏡，避免長時間直視太陽。

他提醒，拍攝懸日最重要的是安全，民眾應站在人行道等安全位置，隨時注意周遭車況，切勿為取得理想角度走入車道或影響交通。

從高處取景嘉義市中央噴水圓環，夕陽沿中山路灑下金黃色光芒，噴泉、棒球雕塑與城市街景同框。圖／洪年宏提供

嘉義市中央噴水圓環沐浴夕陽餘暉，噴泉與棒球雕塑在逆光下呈現不同風貌。圖／洪年宏提供