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載客率不佳 華信10月起高雄-花蓮航線1周5班 逢周四、周日不飛
國內花蓮航線載客率不佳，華信航空規畫高雄-花蓮、台中-花蓮10月起減班，最多可從每周10班減為5班。原台中-花蓮一周3班、高雄-花蓮一周7班，近日班表出爐，目前中-花仍維持每周3班、高-花則改為1周5班，周四、周日沒有航班。
國內線票價26年沒調整，加上載客率不佳，華信、立榮航空陸續申請停飛花蓮航線，其中華信航空高雄-花蓮、台中-花蓮將先行減班，並自10月起實施。
華信近日10月班表正式公告，台中-花蓮航線維持每周3班，高雄-花蓮航線則減為5班，逢周四、周日沒有航班。但10月份因適逢多個連假，10月8日、11日、25日高花航線連續假期加飛。
不過根據華信內部規畫，高花航線得視狀況（載客率低於2成）再減2班；中花航線得視狀況（載客率低於2成）再減少1班，總計2航線最多可從原先每周10班減為每周5班。
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