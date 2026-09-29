快訊

陳文茜昨晚險重摔 感謝愛犬救半條命「我沒有把握可以陪妳到最後」

被爆曾向習近平兜售武器 川普驚訝反問「是說台灣？」

彭博：伊朗私下悲觀看美伊談判！美11月期中選舉前難達協議

聽新聞
0:00 / 0:00

載客率不佳 華信10月起高雄-花蓮航線1周5班 逢周四、周日不飛

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
華信近日10月班表正式公告，台中-花蓮航線維持每周3班，高雄-花蓮航線則減為5班，逢周四、周日沒有航班。聯合報系資料照
華信近日10月班表正式公告，台中-花蓮航線維持每周3班，高雄-花蓮航線則減為5班，逢周四、周日沒有航班。聯合報系資料照

國內花蓮航線載客率不佳，華信航空規畫高雄-花蓮、台中-花蓮10月起減班，最多可從每周10班減為5班。原台中-花蓮一周3班、高雄-花蓮一周7班，近日班表出爐，目前中-花仍維持每周3班、高-花則改為1周5班，周四、周日沒有航班。

國內線票價26年沒調整，加上載客率不佳，華信、立榮航空陸續申請停飛花蓮航線，其中華信航空高雄-花蓮、台中-花蓮將先行減班，並自10月起實施。

華信近日10月班表正式公告，台中-花蓮航線維持每周3班，高雄-花蓮航線則減為5班，逢周四、周日沒有航班。但10月份因適逢多個連假，10月8日、11日、25日高花航線連續假期加飛。

不過根據華信內部規畫，高花航線得視狀況（載客率低於2成）再減2班；中花航線得視狀況（載客率低於2成）再減少1班，總計2航線最多可從原先每周10班減為每周5班。

花蓮 航線 華信

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

航空第4季客運旺、ITF旅展買氣成明年指標

航空業旺季報到 規劃增班

高鐵迎戰收假超尖峰 首創台中快速折返、嘉義全車自由座

新竹以南北返自由座至少等20分鐘 高鐵機動加開4班次

相關新聞

高鐵塞爆…返鄉如逃難 民怒：問題不該丟回給旅客

中秋連假最後一天，高鐵再爆大量收假人潮，儘管台灣高鐵在台中站成立「前進指揮所」，祭出台中北上南港自由座列車，但台中站乘客仍抱怨，「沒在月台排隊一小時，沒機會在台中『站』到台北」。高鐵左營站午後搭車人潮一度從月台溢到站內大廳，宛如大型「貪食蛇」現場。

載客率不佳 華信10月起高雄-花蓮航線1周5班 逢周四、周日不飛

國內花蓮航線載客率不佳，華信航空規畫高雄-花蓮、台中-花蓮10月起減班，最多可從每周10班減為5班。原台中-花蓮一周3班、高雄-花蓮一周7班，近日班表出爐，目前中-花仍維持每周3班、高-花則改為1周5班，周四、周日沒有航班。

10月初東北季風再起 專家估影響3天 周四變天北東轉雨、中南部飆34度

10月初，東北季風再起。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，周四起受東北季風增強影響，迎風面的北部及東北部地區水氣含量增多，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭及東半部地區轉為零星短暫陣雨的天氣型態，宜蘭地區並有局部較大雨勢發生的機率；其它地區則維持為多雲到晴天氣，午後南部及其它山區也有局部零星短暫陣雨的可能。

凌晨2時20分花蓮東部海域規模5.0地震 最大震度3級

9月29日凌晨2時20分東部海域發生芮氏規模5.0的有感地震，最大震度3級，花蓮多處地區搖晃明顯，民眾普遍感覺震動。現正持續觀察是否有餘震。

今起3天高溫續燒 10月上旬迎有感涼空氣 估再有1至2個颱風生成

本周前半段受西南風影響，各地持續高溫炎熱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，到了後半段，將有一波微弱東北季風南下。不過，這波東北季風帶來的涼空氣有限，白天氣溫降幅不大，主要是深夜至清晨會稍微舒適一些。

健康主題館／紫米、黑米差很大 挑錯血糖易衝高

不少人為了減重、控血糖，進行「少吃澱粉」的低碳水化合物飲食，甚至不吃米飯，只吃肉和菜。營養師提醒，碳水化合物是人體三大營養素之一，「吃對碳水」最重要，攝取富含膳食纖維的非精製碳水化合物（好醣）更能穩定血糖並提供飽足感。尤其外觀相似的黑米、紫米，對餐後血糖影響大不同，若糖尿病患者及高風險族群選錯主食，可能讓控糖效果打折。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。