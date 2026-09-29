聽新聞
0:00 / 0:00
今明晴熱飆36度留意年度大潮 周四東北季風報到北東變天
今天各地為晴到多雲的天氣，中午過後山區有零星陣雨發生機會，中央氣象署表示，白天高溫約32至36度，大台北盆地、花蓮縱谷及西半部內陸地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，感受偏熱。中午前後紫外線偏強，容易達過量或危險等級。夜晚清晨各地低溫24至27度。澎湖晴時多雲，27至31度；金門晴時多雲，26至32度；馬祖晴時多雲，26至31度。
明天各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。周四東北季風增強，周五東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭地區轉為有局部短暫陣雨，宜蘭地區並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及花蓮地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後降雨範圍稍增，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
周六東北季風稍減弱，水氣減少，基隆北海岸及宜蘭地區仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。周日至下周一東北季風再增強，迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。
下周二東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。下周三至下周四東北季風逐漸減弱，各地大多為多雲到晴，僅午後山區有零星短暫陣雨。
明天前適逢年度大潮，西部沿海（新北至彰化）及澎湖在滿潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。
中央氣象署表示，熱帶洋面上有低壓擾動發展的機率，其發展位置、時間及強度仍有不確定性，留意最新預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。