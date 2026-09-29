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今明晴熱飆36度留意年度大潮 周四東北季風報到北東變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地晴到多雲天氣，白天高溫約32至36度，大台北盆地、花蓮縱谷及西半部內陸地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，感受偏熱。聯合報系資料照
今天各地晴到多雲天氣，白天高溫約32至36度，大台北盆地、花蓮縱谷及西半部內陸地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，感受偏熱。聯合報系資料照

今天各地為晴到多雲的天氣，中午過後山區有零星陣雨發生機會，中央氣象署表示，白天高溫約32至36度，大台北盆地、花蓮縱谷及西半部內陸地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，感受偏熱。中午前後紫外線偏強，容易達過量或危險等級。夜晚清晨各地低溫24至27度。澎湖晴時多雲，27至31度；金門晴時多雲，26至32度；馬祖晴時多雲，26至31度。

明天各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。周四東北季風增強，周五東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭地區轉為有局部短暫陣雨，宜蘭地區並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及花蓮地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後降雨範圍稍增，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

周六東北季風稍減弱，水氣減少，基隆北海岸及宜蘭地區仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。周日至下周一東北季風再增強，迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周二東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。下周三至下周四東北季風逐漸減弱，各地大多為多雲到晴，僅午後山區有零星短暫陣雨。

明天前適逢年度大潮，西部沿海（新北至彰化）及澎湖在滿潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

中央氣象署表示，熱帶洋面上有低壓擾動發展的機率，其發展位置、時間及強度仍有不確定性，留意最新預報資訊。

東北季風 馬祖 金門

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