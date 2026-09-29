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今起3天高溫續燒 10月上旬迎有感涼空氣 估再有1至2個颱風生成
本周前半段受西南風影響，各地持續高溫炎熱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，到了後半段，將有一波微弱東北季風南下。不過，這波東北季風帶來的涼空氣有限，白天氣溫降幅不大，主要是深夜至清晨會稍微舒適一些。
未來1周天氣重點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至周四，西南風環境，各地白天高溫炎熱。各地晴朗，中午可達32至35度。周五至周日，東北季風增強，各地白天高溫略為下降，但仍可達27至31度，清晨較為舒適、約22至23度；北部、東部多雲偶陣雨，中部、南部持續晴朗，山區午後雷陣雨。
涼空氣追蹤，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依據最新氣象資料研判，10月上旬有機會迎來一波稍微有感的涼空氣，但實際降溫幅度仍有變數，還需要幾天時間觀察。
至於是否還有熱帶系統發展，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來1周關島附近及西北太平洋遠洋熱帶系統依然活躍，預估會有1至2個颱風形成，但無靠近台灣的跡象。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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