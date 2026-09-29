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10月初東北季風再起 專家估影響3天 周四變天北東轉雨、中南部飆34度
10月初，東北季風再起。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，周四起受東北季風增強影響，迎風面的北部及東北部地區水氣含量增多，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭及東半部地區轉為零星短暫陣雨的天氣型態，宜蘭地區並有局部較大雨勢發生的機率；其它地區則維持為多雲到晴天氣，午後南部及其它山區也有局部零星短暫陣雨的可能。
他說，依據中央氣象署今晨最新氣象資訊顯示，這波東北季風前後影響約3天，周四東北季風增強，周五、周六分別為東北季風及東北季風減弱。
至於白天高溫預測，他表示，周四，各地及離外島的澎湖、金門地區為31至34度之間，馬祖地區高溫為28至30度。周五及周六，局部地區高溫略降，北部、東北部、東半部及澎湖、金門、馬祖地區為29至33度之間，中南部地區高溫則維持在32至34度。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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