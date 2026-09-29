10月初東北季風再起 專家估影響3天 周四變天北東轉雨、中南部飆34度

中秋四天連假高鐵塞爆、國道成大型停車場，全民出行成了「逃難記」，民怨炸鍋，直到昨天收假日，連假前出訪德國的交通部長陳世凱才露臉。陳世凱說，他在德國時都在線上坐鎮指揮，連假四天他人在台灣，「坐鎮不是一定要坐在辦公室」，交通部最大目標是不要讓旅客滯留，有達到這目標，他並呼籲民眾可多利用多元運具，不要都擠在單一運具上。

2026-09-29 00:23