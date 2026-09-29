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凌晨2時20分花蓮東部海域規模5.0地震 最大震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
09/29-02:20台灣東部海域發生規模5.0有感地震
09/29-02:20台灣東部海域發生規模5.0有感地震

2026年9月29日凌晨2時20分45秒，台灣東部海域靠近花蓮縣政府東南方約33.3公里處發生規模5.0的地震，震源深度約16.3公里，屬於極淺層地震。這起地震在花蓮縣水璉、花蓮市等地感受到明顯搖晃，根據中央氣象署資料，最大震度為3級。

最大震度3級地區:花蓮縣

花蓮縣水璉及花蓮市震度達3級，屬於弱震範圍，幾乎所有人都能感覺到搖晃。房屋會輕微震動，碗盤門窗等會發出聲響，懸掛物明顯搖擺。靜止中的汽車亦會明顯搖晃。建議民眾保持冷靜，儘速躲避到堅固家具下方或脆弱物品遠離處，並避免靠近窗戶以防玻璃破裂造成傷害。

最大震度2級地區:台東縣、南投縣、宜蘭縣、台中市、彰化縣

台東、南投、宜蘭、台中及彰化部分地區震度為2級，屬於輕震，多數人能感受到搖晃，吊燈或懸掛物輕微搖動，靜止車輛亦稍有晃動。此級震度一般不會有明顯損害，但仍建議民眾注意安全，避免在震後立刻從事高風險活動。

最大震度1級地區:嘉義縣、桃園市、雲林縣、苗栗縣、新竹縣、嘉義市、台南市

嘉義、桃園、雲林、苗栗、新竹及台南等地震度為1級，屬於微震，僅於靜止狀態下較敏感者能感覺到輕微搖動。無需特別警戒，但可利用此機會複習與準備防震措施。

此次地震雖屬中小規模，民眾仍應注意後續可能發生的餘震。建議家中儲備防災物資，確認住家結構安全，並熟記地震發生時的「趴下、掩護、穩住」防震要領。地震後應檢查瓦斯水電管線是否損壞，避免次生災害發生，並保持通訊暢通及注意官方發布的最新消息。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

花蓮 地震 規模

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