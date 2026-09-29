健康主題館／紫米、黑米差很大 挑錯血糖易衝高

不少人為了減重、控血糖，進行「少吃澱粉」的低碳水化合物飲食，甚至不吃米飯，只吃肉和菜。營養師提醒，碳水化合物是人體三大營養素之一，「吃對碳水」最重要，攝取富含膳食纖維的非精製碳水化合物（好醣）更能穩定血糖並提供飽足感。尤其外觀相似的黑米、紫米，對餐後血糖影響大不同，若糖尿病患者及高風險族群選錯主食，可能讓控糖效果打折。

近年低碳水化合物飲食盛行，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，低碳水化合物飲食是指減少碳水化合物攝取、增加蛋白質與脂肪攝取的飲食方式，短期有助體重管理，但若長期執行不當，可能造成膳食纖維攝取不足，飽和脂肪攝取過多，提升死亡率、心血管疾病及部分癌症風險。

2018年刊登於「刺胳針公共衛生」（The Lancet Public Health）的一篇研究，追蹤逾1.5萬名成人約25年，發現碳水化合物攝取過多或過少，均與較高死亡風險有關，研究風險最低的碳水化合物攝取比率約占總熱量50%至55%。

碳水化合物是人體重要能量來源，大腦、神經系統及肌肉運作都需要葡萄糖。許惠玉認為，與其一味戒米飯，更重要的是把精製澱粉「換掉」。建議以糙米、黑米、燕麥等全穀雜糧，取代部分白飯、白麵條及白麵包，可以增加膳食纖維、維生素B群、鎂及植化素攝取。國健署每日飲食指南也建議，碳水化合物約占每日總熱量50%至60%，並鼓勵增加未精製全穀雜糧。

紫米屬糯米 消化快血糖易升

隨著全穀雜糧常出現在超市貨架、健康餐盒及外食選項中，「紫米」是最常見的全穀主食之一，但許多人分不清紫米或黑米。許惠玉說，黑米與俗稱「紫米」的黑糯米，外觀都是紫黑色，都含有纖維、花青素等營養成分，但澱粉結構不同。黑米的直鏈澱粉比率較高，餐後血糖上升相對平穩；紫米屬糯米，以支鏈澱粉為主，消化速度較快，血糖較容易快速升高。

民眾購買時最簡單的辨別方法，就是看有沒有「糯」字。黑米常標示為「黑糙米」、「黑秈糙米」；紫米則常見「黑糯米」、「黑糯糙米」。外觀上，黑米通常較修長，剖面偏透明，煮熟後口感較扎實、粒粒分明；紫米則較短圓，剖面呈白霧狀，煮熟後軟Q黏稠。

許惠玉提醒，若紫米粥、八寶粥、桂圓紫米糕或傳統紫米飯糰又額外加糖，對血糖影響更需注意，不能看到「紫色」就直接與健康、控糖畫上等號。需要控制血糖者，可在白米中適量加入黑米，增加全穀攝取。

另一個容易被忽略的是「糯玉米」，許惠玉指出，糯玉米雖然吃起來不一定特別甜，但每100公克熱量約172大卡、碳水化合物33.4公克，均高於白玉米、水果玉米及甜玉米，加上支鏈澱粉比率較高，短時間內血糖上升速度可能較快。

戒飯控血糖？ 不如「選對碳水」

想減重或控制血糖，與其把飯完全戒掉，不如從「選對碳水」下手。許惠玉建議，可多選擇富含纖維及營養素的全穀雜糧，並調整用餐順序，先吃蔬菜、再吃蛋白質食物，最後吃飯並搭配蔬菜或蛋白質，尤其50歲以上民眾更應把飲食品質與定期掌握血糖等健康數據一起納入日常管理。