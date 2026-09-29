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健康名人堂／精準輸血與個人化醫療

聯合報／ 侯勝茂（台灣血液基金會董事長、新光醫院院長）
台灣血液基金會董事長侯勝茂。 聯合報系資料照
台灣血液基金會董事長侯勝茂。 聯合報系資料照

近年來醫療科技快速發展，「精準醫療（Precision Medicine）」已成為全球醫療照護的重要趨勢。從疾病診斷到藥物治療，醫療模式正逐步由過去的標準化治療，轉而依據個人基因特性、疾病狀況及生理需求所量身打造的個人化醫療。尤其在輸血醫學領域，台灣已邁入「精準輸血（Precision Transfusion）」的境地。

台灣血液基金會長期肩負國家血液供應重任，致力於提供安全、穩定且充足的血液，更積極推動精準輸血服務，特別是針對需要長期輸血治療的病人。

台灣血液基金會與台大兒童醫院盧孟佑教授團隊合作，針對重度海洋性貧血患者提供廣泛性紅血球抗原配對，進而降低輸血不良反應，提升治療成效。這項由捐血中心提供「客製化」的紅血球血品，至今已持續三年。

重度海洋性貧血 長期輸血易溶血反應

海洋性貧血是台灣地區常見的先天性遺傳疾病，患者因紅血球生成異常，重度病人往往需要終身接受輸血治療，以維持正常生活與器官功能。

這類患者每隔數周便需接受輸血，終其一生輸血不斷。長期輸血雖能維持生命，但也可能因反覆接觸不同捐血人的紅血球抗原，產生異體紅血球抗體，不僅可能引發急、慢性溶血性反應，也會出現輸血量愈來愈多丶血紅素卻愈低的現象。

 人體紅血球表面除了大家熟知的ABO與Rh血型外，其實還有數十種血型系統，因此輸血時即使ABO與Rh血型相符，但供血者的紅血球表面可能有其他抗原，刺激受血者的免疫系統產生抗體，而且隨著抗體種類增加，尋找適合輸血的難度也大幅提高，恐危及病人的生命。

建捐受血基因檔 輸血客製化減併發症

因此，由台大兒童醫院篩選同意參加計畫的五十多名患者，接受院方及血液基金會完整的血型抗原檢測與分析（含基因檢驗），再由台北捐血中心提供相容血品，這是完全「個別特製化」的輸血新型態。

雖然必須額外投入更多的時間、人力與物力，健保也未增加給付，但這是「以病人為中心」進行精準輸血的核心所在。未來我們建立捐血者與受血者的詳細基因檔，為每位小朋友找出合適的規律捐血者，陪著他們長大，來降低併發症。

對海洋性貧血患者而言，以往不時面臨抗體產生風險及輸血相關併發症，如今經由一袋經過完整抗原配對相容的血液，可以發揮最大的醫療價值，並且大幅減少輸血的副作用，提升患者整體的生活品質。

未來，我們會持續與各大醫院密切合作，共同推動「病人用血管理（Patient Blood Management, PBM）」及精準輸血策略，讓每一袋珍貴的血液發揮最大的醫療價值，共同守護民眾的健康

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