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健康你我他／安心戴上助聽器 「單聲貴族」更自信

聯合報／ 文／李月治（北市士林）
「單聲貴族」好困擾，戴助聽器改善人際關係。 圖／李月治提供
「單聲貴族」好困擾，戴助聽器改善人際關係。 圖／李月治提供

公司新來了一位同事，人看起來溫和老實，每天早上進公司大家都會互道早安，點頭微笑。奇怪的是，我跟新同事說早安時，她有時會回應，有時卻沒反應，讓人摸不著頭緒，最近幾天，更是每次跟她打招呼，她都不理會。

我有些生氣，心想：「新同事才剛來，怎麼就這麼大牌？一句早安都不回，真是沒禮貌。」於是我不再主動跟她打招呼，但她遇見我時仍會微笑點頭。

相處一段時間後，才知道她是單耳失聰的「單聲貴族」，一邊耳朵聽力正常，另一邊則完全聽不見。當我對著她聽損的這一邊說話時，她根本聽不見，站在另一邊說話則聽得見。難怪她有時回應，有時沒回應，原來不是陰晴不定，不是耍大牌故意不理人，是真的沒聽見。

了解真相後，也就對她多了一分包容和理解。她說，雖然還有一邊耳朵聽得見，但單耳失聰仍造成生活許多不便，例如外出時無法正確判斷車子聲音來源，走在路上就有危險，也常常被人誤解，造成社交障礙。醫師也說過，單耳失聰會讓聽力正常的那一邊退化得比較快。

同事去醫院做一個全面檢查，也聽從醫師的建議，開始配戴助聽器，初始很排斥，不習慣，慢慢就適應了。現在走在路上，聽得見車子的聲音，不再擔心隨時有危險，社交障礙解除了，人也變得更自信開朗。

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