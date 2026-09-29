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10月徵文主題 AI讓我更健康嗎？

聯合報／ 本報訊

隨著AI科技發展，從健康App、飲食建議到運動與睡眠追蹤，AI逐漸走進日常生活。但AI真的能讓我們更健康嗎？若過度依賴、誤信錯誤資訊，是否反而可能延誤就醫或健康受損？歡迎分享你的AI健康使用經驗，如何判斷資訊真偽。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，10月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

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