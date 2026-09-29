10月徵文主題 AI讓我更健康嗎？

近年來醫療科技快速發展，「精準醫療（Precision Medicine）」已成為全球醫療照護的重要趨勢。從疾病診斷到藥物治療，醫療模式正逐步由過去的標準化治療，轉而依據個人基因特性、疾病狀況及生理需求所量身打造的個人化醫療。尤其在輸血醫學領域，台灣已邁入「精準輸血（Precision Transfusion）」的境地。

2026-09-29 01:46