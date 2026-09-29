等車比搭車久地方盼高鐵增班

中秋連假疏運高鐵塞爆了，運量墊底的苗栗、彰化、雲林三站班次少，昨天收假有乘客等了一個半小時還搭不上車，「等車時間比搭車還要久」，車廂人滿為患。地方多次爭取增班而不可得，呼籲高鐵新世代列車上線後，應優先增班挹注運量。台灣高鐵表示，新世代列車明年七月投入營運，正規畫五階段增班。

全國運量墊底的高鐵彰化站被稱為「蚊子站」，連假期間每日進出站都破萬人次，比平日增一點五倍，昨下午二時起出現北返人潮，等車時間長達一個半小時。

苗栗站昨下午二時卅分起人潮變多，高鐵增開三班加班車停靠苗栗，月台不斷廣播「往一至四車廂搭車」疏散人潮。張姓北漂工程師說，開車回苗栗怕塞車，搭高鐵班次又少，除非提早一、二星期才訂得到，在苗栗搭高鐵有「次等乘客」的感受。

高鐵苗栗、彰化、雲林三站啟用十年，運量在全台高鐵車站排倒數三名，但持續成長。

據統計，雲林站去年旅客進出總人次三六○萬人次，排全台第十名，苗栗站去年破二六四萬人次，近三年運量增加二成。彰化站通車迄今運量敬陪末座，但旅客人次成長，去年達一九一萬人次。