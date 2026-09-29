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更甚春節 國五北上前晚塞爆

聯合報／ 記者王思慧戴永華／連線報導

中秋四天連假衝擊交通疏運，不只高鐵，國道五號也是熱區，前晚就湧現大量北返車流，燈火通明塞爆到昨天凌晨二時卅分左右，壅塞程度更甚於春節車潮。

昨天收假日，北返車流稍緩解，沒有前一晚嚴重，下午一時至六時實施北上高乘載管制，傍晚六時許北上雪隧入口已經沒有回堵；但六時結束高乘載之後，出現車內未滿三人的小車流，晚間七時，北返進入雪隧前再回堵約一公里。

國五北上車流前晚塞爆，國五雪隧前成了燈火通明的大停車場，直到昨天凌晨還呈現「紫爆」狀態，進雪隧前的車流時速只有十公里，許多用路人哀號「塞二小時了，還進不了國五雪隧」，有人改走北宜公路一樣遇塞車，國五直到昨天凌晨二時半才紓解龐大車流。

國五昨天上午八時許啟動北上匝道號誌儀控管制，高公局坪林行控中心以經驗法則研判，短期連假出遊人數少，長天期的連假可以分散北返車流，不致於塞得太嚴重，中秋與教師節連假共四天考驗大，容易塞在收假日前一天。

蘇花路廊車流也增加，交通部公路局東區養護工程分局統計，連假首日南下及第三天北上車流最為明顯，單日車流量均突破一萬輛次，在車流分散及疏運措施配合下，主線路段大致維持順暢。

春節 雪隧 高鐵

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