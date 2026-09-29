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專家：交通部輕忽4天連假疏運量能

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

中秋連假高鐵、國道塞爆，出遊返鄉成全民「逃難記」，專家認為，交通部輕忽此次四天連假的疏運量能，導致無法完善紓解搭車人潮問題；學者指出，若首長不在台灣坐鎮，就要規畫得當且充分授權，另也建議交通部及高鐵公司應在總量管制上多努力，在高鐵新車上路前，盡快找到解決自由座亂象的權宜辦法。

成大交通管理科學系教授鄭永祥認為，高鐵新車尚未上路營運前，很難多增開列車疏運，加上自由座人潮難以管控，以現階段來說，高鐵在尖峰時刻多增開全車自由座，加上台鐵協助多增開班次，尤其是台北至台中等可直達的距離，讓民眾疏運期間可以有多種選擇。

另鄭永祥也建議參考歐洲做法，在早上離峰時段票價提供優惠，鼓勵民眾盡早搭乘，才不會全都集中在超尖峰時段搭乘。

消基會交通委員會召集人李克聰說，交通部輕忽此次中秋、教師節四天連假的疏運量能，事前預估沒預想中的準確，導致無法完善紓解搭車人潮問題。

李克聰指出，以高鐵來說，除了需事前評估載運量外，自由座的管控尤其重要，建議評估在特殊期間，將自由座改為對號座，或是購買自由座乘客，只能在一定時間進站，較能在閘門口前管控人數，否則前一列車額滿，人潮就會湧進下一列車的自由座，不斷地惡性循環。

國道部分，李克聰也認為，國一及國三應效仿國五大客車優先通道做法，放寬路肩寬度，並限制疏運期間僅能大客車通行，同時搭配閘道優先政策，這樣就算不能像國五開闢一條優先道路，也能起到類似作用。

對於交通部長陳世凱於疏運期間消失，李克聰說，只要事先規畫得當、有因應對策，並且要有充分授權，部長、局處首長有沒有親自坐鎮並不這麼重要，但回到根本問題，就是當初的規畫要完善，否則碰到緊急事故，應變能力及解決速度就會變慢。

連假 交通部 高鐵

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